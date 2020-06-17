Kendisini mali müşavir olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptığı iddia edilen kişi tutuklandı Tekirdağ'ın Çerkezköy ve Çorlu ilçelerinde kendisini mali müşavir olarak tanıtarak, dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Tekirdağ'ın Çerkezköy ve Çorlu ilçelerinde kendisini mali müşavir olarak tanıtarak, dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, vatandaşlardan gelen dolandırıcılık şikayetleri üzerine çalışma başlattı. Ekipler, kendisini mali müşavir olarak tanıtan Mustafa S.'yi takibe aldı. Vatandaşlara hakim ve savcı tanıdıkları olduğunu, adli olayları takip ettiğini söyleyerek, dolandırıcılık yaptığı belirlenen zanlı, Çorlu ilçesinde operasyonla yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Çerkezköy Adliyesi'ne sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Kaynak: AA