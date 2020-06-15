Kendisini korumak için tekvandoya başlamıştı, artık Avrupa'nın zirvesinde
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Kendisini korumak için tekvandoya başlamıştı, artık Avrupa'nın zirvesinde

Mersin'de üniversite öğrencisi Özgecan Aslan'ın öldürülmesinin ardından aileleri tarafından savunma amaçlı ikiz kardeşiyle birlikte tekvandoya başlatılan 16 yaşındaki Özge Özbey, kendi kilosunda Avrupa'nın zirvesine çıktı.

15.06.2020 10:52 | Son Güncelleme: 15.06.2020 10:56

Mersin'de üniversite öğrencisi Özgecan Aslan'ın öldürülmesinin ardından aileleri tarafından savunma amaçlı ikiz kardeşiyle birlikte tekvandoya başlatılan 16 yaşındaki Özge Özbey, kendi kilosunda Avrupa'nın zirvesine çıktı. Son açıklanan Avrupa sıralamasında 52 kilogramda 3. sıradan birinci sıraya yükselen Özbey, kardeşiyle birlikte Avrupa Şampiyonu olmak istiyor.

Mersin'in Tarsus İlçesi'nde 5 yıl önce üniversite öğrencisi Özgecan Aslan'ın vahşice öldürülmesinin ardından ikiz kardeşler Özge ve Öykü Özbey'in ailesi, kızlarının kendilerini koruması için tekvandoya yollamaya karar verdi. 5 yılda birçok şampiyonaya katılan ikizler, önce Balkan, ardından Türkiye Şampiyonu olurken, geçen yıl da Milli Takıma seçildiler. Her ikisi de Avrupa'da Türkiye'yi temsil ederken, Özge Özbey önce üçüncü, geçen yılda ikinci olarak kürsüde yer aldı. Korona virüs dolayısıyla yaklaşık 3 aydır salonda antrenman yapamayan ikizler, bir haftadır çalışmalara yeniden başladı. Daha yapılıp, yapılmayacağı belli olmayan Dünya Şampiyonası'na hazırlanan şampiyon kardeşlerin ilk hedefi, Avrupa Şampiyonu olmak. Öte yandan Özge Özbey, son açıklanan Avrupa sıralamasında da 52 kilogramda 3. sıradan, birinci sıraya yükseldi.

"ÖNCELİKLE HEDEFİM AVRUPA VE DÜNYA ŞAMPİYONU OLMAK"

Spora başlama öykülerini ve başarılarını İhlas Haber Ajansı'na anlatan Öykü Özbey, 5 yıldır bu sporu yaptığını söyledi. Bu spora ikiz kardeşiyle birlikte kendilerini savunma amacıyla başladıklarını belirten Özbey, "Ercan hocamız okula bu sporla ilgili kağıt dağıtmıştı. O dönemde Özgecan Aslan öldürülmüştü. Ailemizde biz kendimizi savunalım diye yolladı. Bugüne kadar Türkiye, Balkon ve uluslararası yarışmalarda şampiyonluklarım var. Avrupa'da ülkemizi temsil ettim. Yaklaşık 3 aydır zorlu bir süreç geçirdim. Korona virüs dolayısıyla imkanlarımız çok kısıtlıydı. Evde antrenmanlarımızı yapmaya çalıştık. Salonlarımızın geri açılması bizi çok mutlu etti. Öncelikle hedefim Avrupa ve dünya şampiyonu olmak. Ondan sonra inşallah 2025'de yapılacak olimpiyatlarda ülkemizi temsil edip, en iyi dereceyi almak istiyorum" dedi.

"OLİMPİYATLARDA BİRİNCİ OLMAK İSTİYORUM"

Özge Özbey ise Özgecan Aslan'ın öldürülmesinin ardından aileleri tarafından kendilerini korumak için bu spora yollandıklarını ifade etti. 5 yıllık süreçte birçok yarışmaya katıldığının altını çizen Özbey, "Şu ana kadar 2 tane Türkiye şampiyonluğum, balkan şampiyonluğum, Avrupa Şampiyonaları'nda üçüncülük ve ikinciliğim var. Şubat'ta İsveç'te yapılan Başkanlık Kupası'nda da birinci olarak, Ümitler Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazandım. Bizim için salgın süreci zor geçti. İkizim de bu sporu yaptığı için biz evde biraz daha rahat antrenman yaptık. Şu anda antrenmanlara başladık. Biraz hamlığımız var ama onları en kısa sürede atlatacağı diye düşünüyorum. En başta Avrupa Şampiyonu olmak istiyorum. Daha sonra Dünya Şampiyonası'nda birinci olmak istiyorum. En önemli hedef 2024 Olimpiyatları'na katılıp, ülkemizi en iyi şekilde temsil ederek, şampiyon olmak" şeklinde konuştu.

"AVRUPA'DA BİRİNCİ SIRAYA YÜKSELDİM"

Tekvandoda Avrupa sıralama listesinin güncellendiğini kaydeden Özbey, "2 hafta önce açıklanan Avrupa tekvando sıralamasında şu anda 52 kilogramda birinci sırada bulunuyorum. Daha önce 3'üncü sıradaydım, şimdi birinci sıraya yükseldim" diye konuştu.

"YAPILACAK OLURSA, BİZ DÜNYA ŞAMPİYONASI'NA HAZIRIZ"

Milli takım Antrenörü Ercan Aldemir de yaklaşık 3 aydır korona virüs dolayısıyla antrenman yapamadıklarını kaydetti. Bu süreçte sporcuların antrenmanları evlerde yaptıklarını belirten Aldemir, "Şu anda kasım ayında Dünya Şampiyonası var. Daha henüz yapılıp, yapılmayacağı açıklamadı ama eğer yapılacak olursa biz hazırız ve iddialıyız. Normalleşme süreciyle birlikte açılan salonlarımızda, tedbirleri elden bırakmadan, sosyal mesafeyi koruyarak antrenmanlarımızı başlattık. Dünya Şampiyonası'na hazırlık sürecimiz devam ediyor" dedi.

"HER 2 SPORCUDA DÜNYA ŞAMPİYONLUĞUNA ADAY"

Öykü ve Özge'den de bahseden Aldemir, "Aileleri kendilerini korumaları için bu spora başlattı. Daha sonra biz onlardaki performansı görüp, özel antrenmanlarımıza tabi tuttuk. Çok kısa sürede Öykü'de, Özge'de Türkiye'de sayılı sporcular arasına geldi hatta bir ve iki numara diyebiliriz. İkisi de aynı sıklette yarışıyor. Şu anda Öykü'yü 49 kilograma düşürmeye çalışıyoruz. Eğer 49'a düşerse ikisinde de iddialıyız ve ikisi de Dünya Şampiyonluğu'na aday. Şampiyonada çok güzel sonuçlar bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

(İHA)

Kendisini korumak için tekvandoya başlamıştı, artık Avrupa'nın zirvesinde

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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