ADANA KENDİSİNİ 'KOMİSER ÖMER' OLARAK TANITIP, 150 BİN LİRA DOLANDIRDI
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ADANA KENDİSİNİ 'KOMİSER ÖMER' OLARAK TANITIP, 150 BİN LİRA DOLANDIRDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ADANA'da telefonla aradığı Adil Kubilay B.'yi (20) kendisini 'Komiser Ömer' olarak tanıtıp 150 bin lira dolandıran Nedim Ç. (31) ile ona yardım ettiği öne sürülen 5 kişi yakalandı.

ADANA'da telefonla aradığı Adil Kubilay B.'yi (20) kendisini 'Komiser Ömer' olarak tanıtıp 150 bin lira dolandıran Nedim Ç. (31) ile ona yardım ettiği öne sürülen 5 kişi yakalandı.

Merkez Seyhan ilçesinde varlıklı bir ailenin oğlu olan Adil Kubilay B.'yi ev telefonundan arayıp, kendisini komiser Ömer olarak tanıtan kişi, FETÖ üyeleri, hesabınızdaki paraya el koyup, yurt dışına kaçmak istiyor. Şu anda gizli bir operasyon yürütüyoruz. Hesabınızı boşalttığını onların fark etmemesi gerekiyor. O yüzden paranızı, size vereceğimiz IBAN adresine transfer edin. Bu şekilde onları tuzağa düşüreceğiz dedi.

Korkuya kapılan Adil Kubilay B., karşısındakinin polis olduğuna inandı. Dolandırıcılar, Adil Kubilay B. ile 'gizli numara' üzerinden yeniden bağlantıya geçip, telefon üzerinden yönlendirerek internet bankacılığıyla hesabındaki 180 bin liranın, 150 bin lirasını Nedim Ç.'nin hesabına aktardı.

ALTIN VE DÖVİZLERİN FOTOĞRAFINI İSTEDİ

Dolandırıcılar, hesapta kalan 30 bin lirayı da Bedrettin C.'ye ait hesaba aktarmasını istedi, ancak Adil Kubilay B., günlük hesap limitini doldurduğu için bunu gerçekleştiremeyeceğini söyledi. Bunun üzerine dolandırıcılar, Adil Kubilay B.'ye, evde altın ya da döviz olup olmadığını sordu. Adil Kubilay B.'nin 'Evet, var' sözleri üzerine, bunların fotoğrafını çekip, kendilerine göndermesini istedi. Durumdan şüphelenen Adil Kubilay B., bu isteği geri çevirdi.

DOLANDIRILDIĞINI ANLAYINCA POLİSE GİTTİ

Para transferinden bir gün sonra Adil Kubilay B., durumu akrabalarına anlattı. Akrabalarının dolandırıldığını söylemesi üzerine Adil Kubilay B., polise başvurdu. Adil Kubilay B., kendisiyle hala iletişimde olan dolandırıcıların yakalanması için polisle iş birliği yaptı. Adil Kubilay B.'nin ses tonundan şüphelenen dolandırıcılar, durumu fark edip telefonu kapattı.

6 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Hesap sahiplerinin peşine düşen polis, olaydan bir hafta önce Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir çiftlik evinde çalışmaya giden ve Adil Kubilay B.'nin hesabına gönderdiği parayı çekip şebekenin elebaşının gönderdiği hesaplara yönlendiren Nedim Ç. ile beraberindeki Kadir O. (24), Sefer D. (25) ve Bedrettin C.'yi (28) Adana'nın Ceyhan ilçesine giderken yakaladı. Şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda ekipler, şebeke üyesi olduğu değerlendirilen Musa K. (28) ve Hüseyin T.'yi (35) de gözaltına aldı.

TUTUKLANDILAR

Paranın izi takip edilirken, suçlamaları reddeden şüpheliler adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Nedim Ç., Kadir O., Sefer D. ve Bedrettin C. tutuklandı, Musa K. ve Hüseyin T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şebekenin elebaşının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

ADANA KENDİSİNİ 'KOMİSER ÖMER' OLARAK TANITIP, 150 BİN LİRA DOLANDIRDI
ADANA KENDİSİNİ 'KOMİSER ÖMER' OLARAK TANITIP, 150 BİN LİRA DOLANDIRDI
ADANA KENDİSİNİ 'KOMİSER ÖMER' OLARAK TANITIP, 150 BİN LİRA DOLANDIRDI
ADANA KENDİSİNİ 'KOMİSER ÖMER' OLARAK TANITIP, 150 BİN LİRA DOLANDIRDI
ADANA KENDİSİNİ 'KOMİSER ÖMER' OLARAK TANITIP, 150 BİN LİRA DOLANDIRDI
ADANA KENDİSİNİ 'KOMİSER ÖMER' OLARAK TANITIP, 150 BİN LİRA DOLANDIRDI
ADANA KENDİSİNİ 'KOMİSER ÖMER' OLARAK TANITIP, 150 BİN LİRA DOLANDIRDI
ADANA KENDİSİNİ 'KOMİSER ÖMER' OLARAK TANITIP, 150 BİN LİRA DOLANDIRDI
ADANA KENDİSİNİ 'KOMİSER ÖMER' OLARAK TANITIP, 150 BİN LİRA DOLANDIRDI
ADANA KENDİSİNİ 'KOMİSER ÖMER' OLARAK TANITIP, 150 BİN LİRA DOLANDIRDI
ADANA KENDİSİNİ 'KOMİSER ÖMER' OLARAK TANITIP, 150 BİN LİRA DOLANDIRDI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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