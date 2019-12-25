: Kendisini kamu görevlisi gibi tanıtarak dolandırıcılık yapan zanlı tutuklandı

25.12.2019 00:32 | Son Güncelleme: 25.12.2019 00:34

Gaziantep'te telefonla aradığı bir kişiyi kendisini kamu görevlisi olarak tanıtıp, dolandıran şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Nizip ilçesinde bir kişi, polise başvurarak kendisini kamu görevlisi gibi tanıtan kişi tarafından 9 bin lirasının alındığını belirtti.

Ekipler, yaptıkları araştırma sonucunda şüpheli H.D'yi gözaltına aldı.

Dolandırıcılık, tehdit, kapkaç, yağma ve hırsızlık gibi 23 ayrı suçtan da kaydı bulunan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA

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