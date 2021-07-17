Kendisini jandarma olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan şüpheli yakalandı
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Kendisini jandarma olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan şüpheli yakalandı

Kendisini jandarma olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan şüpheli yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Erzincan'da kendisini jandarma görevlisi olarak tanıtan ve bir ailenin yaklaşık 200 bin lira değerindeki ziynet eşyasını dolandırdığı öne sürülen şüpheli yakalandı.

Erzincan'da kendisini jandarma görevlisi olarak tanıtan ve bir ailenin yaklaşık 200 bin lira değerindeki ziynet eşyasını dolandırdığı öne sürülen şüpheli yakalandı.

Konuya ilişkin Erzincan Valiliğinden yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Ezincan ili merkez Beşsaray Köyünde ikamet eden R.B. (64) 14 Temmuz 2021 tarihinde 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak kendini jandarma personeli olarak tanıtan bir şahsın evine geldiğini, evinde bulunan altınların bir hırsızlık olayına karıştığını söylemesi üzerine bu şahsa 8 adet altın bilezik, 1 adet altın bileklik, 1 adet tam altın ile kullandığı cep telefonunu kendi rızasıyla teslim ettiğini, dolandırıldığını anlayınca da ihbarda bulunduğunu bildirmiştir.

Alınan ihbar üzerine Cumhuriyet Savcısına bilgi verilerek olayın aydınlatılmasına yönelik olarak İlçe Jandarma Komutanlığı, Jandarmanın Dedektifleri, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve KOM Şube Müdürlüğü tarafından çalışmalara başlanılmıştır.

Yürütülen titiz çalışmalar neticesinde; aynı yöntemle daha önce de Elazığ, Gümüşhane ve Bayburt illerinde 3 dolandırıcılık olayından suç kaydı olan F.K. (24 ) isimli şüpheli taksiyle Erzurum iline kaçtığı esnada jandarma devriyesi tarafından yakalanmıştır.

Şahsın üzerinde yapılan aramada 2.200 Euro ve 2.100 TL nakit para ele geçirilmiştir. Gözaltına alınan şüpheli ile ilgili adli işlem başlatılmıştır.

Vatandaşlarımızın; kendini savcı, jandarma, polis olarak tanıtarak para veya altın isteyen kişilere inanmamaları, böyle bir durumla karşılaştıklarında hemen 156 Jandarma İmdat, 155 Polis İmdat veya 112 Acil Çağrı Merkezini aramaları gerekmektedir.

Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği, kamu düzeninin sağlanması amacıyla ilimizde asayiş olaylarının önlenmesi ve meydana gelen olayların süratle aydınlatılmasına yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir." - ERZİNCAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Kendisini jandarma olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan şüpheli yakalandı - Haberler
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