Kendisini jandarma komutanı olarak tanıtan şahıs, yaşlı adamı dolandırdı

Kendisini jandarma komutanı olarak tanıtan şahıs, yaşlı adamı dolandırdı Sivas'ta kendisini kendisini jandarma komutanı olarak tanıtan şahıs, 73 yaşındaki adamın parasını ve altınlarını alarak kayıplara karıştı, yaşlı adamın 'Başımıza bu işte geldi' diyerek sitem etmesi ise dikkat çekti.

Kendisini jandarma komutanı olarak tanıtan şahıs, yaşlı adamı dolandırdı

SİVAS - Sivas'ta kendisini kendisini jandarma komutanı olarak tanıtan şahıs, 73 yaşındaki adamın parasını ve altınlarını alarak kayıplara karıştı, yaşlı adamın 'Başımıza bu işte geldi' diyerek sitem etmesi ise dikkat çekti.

Edinilen bilgilere göre olay, Dörteylül Mahallesi Dikimevi caddesinde üzerinde bulunan Oral apartmanında meydana geldi. Apartmanda yaşayan 73 yaşındaki Kadir S.'nin evine gelen askeri kıyafetli dolandırıcı şahıs, kendini jandarma komutanı olarak tanıttı. Dolandırıcı, yaşlı adamın cinayete karıştığı söyleyerek kandırdı. Yaşlı adama ait 13 Bin TL'yi ve 3 altın bileziği alan dolandırıcı kayıplara karıştı. Durumun polis ekiplerine bildirmesi üzerine Altuntabak polis merkezi amirliği ve yan kesicilik ve dolandırıcılık büro amirliği dolandırıcıyı yakalamak üzere çalışma başlattı. Polis ekipleri, yaşlı adamın ifadesini almak üzere Altuntabak polis karakoluna götürdü. Yaşlı adamın 'Başımıza bu işte geldi' diyerek sitem etmesi ise dikkat çekti.

Kaynak: İHA