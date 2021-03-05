Kendisini 'jandarma komutanı' olarak tanıtan dolandırıcı yakalandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Kendisini 'jandarma komutanı' olarak tanıtan dolandırıcı yakalandı

05.03.2021 15:19 | Son Güncelleme: 05.03.2021 15:23
Kendisini 'jandarma komutanı' olarak tanıtan dolandırıcı yakalandı

ISPARTA'nın Şarkikaraağaç ilçesinde telefonla aradığı kişiye kendisini 'jandarma komutanı' olarak tanıtıp, 9 bin liranın yanı sıra ziynet eşyalarını alarak dolandıran O.S., yakalandı.

ISPARTA'nın Şarkikaraağaç ilçesinde telefonla aradığı kişiye kendisini 'jandarma komutanı' olarak tanıtıp, 9 bin liranın yanı sıra ziynet eşyalarını alarak dolandıran O.S., yakalandı. O.S.'nin, 4 dolandırıcılık olayından arandığı ortaya çıktı.

Şarkikaraağaç ilçesinde oturan M.D.'yi ev telefonundan arayıp, kendisini 'jandarma komutanı' olarak tanıtan O.S., 9 bin liranın yanı sıra, 3 bilezik, 5 yarım altın, 1 çeyrek altın ve 1 altın yüzüğünü alarak dolandırdı. Şikayet üzerine harekete geçen Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, koordineli çalışma başlattı. Denizli'den Isparta'ya geldiği belirlenen O.S, taksiyle kentten ayrılmaya çalışırken yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada, M.D.'den dolandırdığı para ile ziynet eşyaları bulundu. M.D. gözaltına alınırken, para ve ziynet eşyaları sahibine teslim edildi.

BİRÇOK SUÇTAN ARANDIĞI ORTAYA ÇIKTI

O.S'nin ayrıca Yalvaç ilçesi Özbayat köyünde yaşayan A.Ö.'yü 1030 euro ve 5 bin lira, Burdur Yeşilova'ya bağlı Güneyköy köyünde yaşayan H.Ç.'yi 2 adet 22 gram bilezik, 2 altın yüzük, 1 çift küpe, 5 yarım altın, 2 gram altın, 1 cumhuriyet altını, 3 çeyrek altın, Denizli Çivril'de yaşayan M.T.'yi 4 bin euro, Uşak Karahallı ilçesi Delihıdırlı köyünde yaşayan M.Y.'yi ise 2 bin 400 euro ve 3 bin 500 lira dolandırdığı, bu suçlardan da arandığı belirlendi.


Kendisini 'jandarma komutanı' olarak tanıtan dolandırıcı yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali ÇEVİKBAŞ

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Özlem Zengin Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Necmettin Erbakan
Magazin Hülya Avşar Cemal Hünal Bülent Ersoy Hakan Taşıyan
Spor Can Bartu Arda Turan Mustafa Er Ersun Yanal Cüneyt Çakır
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Şehit
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kendisini 'jandarma komutanı' olarak tanıtan dolandırıcı yakalandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 5.3.2021 15:50:50. #1.16#
title