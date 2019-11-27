Kendisini ihbar ederek uyuşturucu bağımlısı olmaktan kurtuldu

27.11.2019 12:18 | Son Güncelleme: 27.11.2019 12:18

Kayseri'de 2,5 yıl önce 125 kilograma çıkan ve arkadaşlarının "daha fit bir vücuda sahip olursun" diye verdiği uyuşturucu maddeyi bir kere kullanan genç, polise kendisini ihbar ederek bağımlı olmaktan kurtuldu.

Anne ve babası ayrılan, okuduğu üniversiteyi 2. sınıfta terk eden ve 125 kilograma çıkan 23 yaşındaki L.E.Ö, 2,5 yıl önce arkadaşlarının verdiği uyuşturucuyu bir defa kullandı. 53 saat hiç uyumayan ve bitkin düşen L.E.Ö, yaşadığı pişmanlığın ardından polis merkezine giderek durumu anlattı.

Emniyetteki işlemlerin ardından "uyuşturucu kullanmak" suçundan evrakları savcılığa gönderilen L.E.Ö. hakkında, denetimli serbestlik şartıyla serbest bırakılma kararı verildi. Adalet Bakanlığı Kayseri Denetimli Serbestlik Müdürlüğündeki bir yıllık denetimini kısa süre önce tamamlayan genç, sevdiği kız için 4 yıl önce kaleme almaya başladığı kitabını tamamlaya çalışıyor, fazla kilolarından kurtulmak için de spor yapıyor.

L.E.Ö, AA muhabirine, Antalya'da üniversitede okuduğu dönemde çalıştığı bazı kafelerde şarkı söylediğini, 2,5 yıl önce Kayseri'ye gelerek babasıyla yaşamaya başladığını, bazı arkadaşları ile daha sık görüştüğünü anlattı.

Arkadaşlarının yönlendirmesi ile kendisini hiç de istemediği bir ortamda bulduğunu belirten L.E.Ö, şunları söyledi:

"O zaman 125 kilogramdım. 'Kilolusun uyutmaz, enerji verir, diri tutar' dediler. Bu yalanlara uyarak kullandım. Bir kere kullandım, sonra da emniyete giderek kendim başvurdum. Daha sonra bana adliyeden kağıt geldi. Denetimli serbestlik sürecimin başladığı söylendi. Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi ve Eğitim Merkezine gidip 3 defa tahlil sonucunu bıraktım, denetime tabi tutuldum. Denetimim bitti, mutlu ve gururluyum."

Öykü yarışmasında dereceye girdi

Kayseri Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde tedbiri devam ettiği dönemde, Milli Eğitim Bakanlığı ile Adalet Bakanlığının "Avrupa Yetişkin Öğrenimi Projesi" kapsamında hükümlülerin kendi hayat hikayelerini kaleme aldığı öykü yarışmasına katıldığını ifade eden L.E.Ö, "Siyahtan Beyaza, Karanlıktan Aydınlığa" adlı öyküsüyle İç Anadolu Bölgesi'nde dereceye girerek ödül aldığını aktardı.

Farkındalık oluşturmak amacıyla yarışmaya katıldığını vurgulayan L.E.Ö, dereceye girdiği için çok mutlu olduğunu dile getirdi.

Uyuşturucu bağımlılarına seslenen L.E.Ö, "Bu illete bulaşıp da bırakmamak diye bir şey yok. Her insan bırakabilir, yeter ki istesin. Ben nasıl istediysem, kendi hür iradem ile bunu nasıl başardıysam diğer insanların da ne kadar bağımlı olursa olsunlar bırakabileceğine eminim." dedi.

Sevdiği kız için 4 yıl önce kaleme almaya başladığı kitabını tamamlaya çalıştığını dile getiren L.E.Ö, "Yarım kalan bir kitabım var. Kısmet olursa çıkarmayı çok istiyorum. Benim hayalim, geriye baktığımda mutlu, huzurlu ve ruhen tertemiz bir insan olmak için çabalamak. Yazdığım kitap aşk üzerine. 4 yıl önce yazmaya başladım. Çevremdeki insanlar ve sahne aldığım yerde beni dinlemeye gelenler çok sevmişti. Onu bitirmek istiyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA