Kendisini hoca olarak tanıtıp 'Oğlunu iyileştireceğim' diyen kişiye 11 bin 500 lira kaptırdı

AFYONKARAHİSAR'ın Şuhut ilçesinde yaşayan Salim Kartop (61), psikolojik rahatsızlığı olan oğlunu iyileştireceği söylenen, adını bilmediği, yüzünü dahi görmediği kendisini hoca olarak tanıtan kişiye 11 bin 500 lira kaptırdı. Şikayetçi olan Salim Kartop, "Hani bir atasözü vardır, denize düşen yılana sarılırmış, ben bunu istemezdim ama mecbur kaldım" dedi.

Şuhut ilçesinde bahçede yetiştirdiği ürünleri pazarda satarak ailesinin geçimini sağlayan Salim Kartop, uzun zamandır psikolojik sorunları olan oğlu U.'yu (22) geçen yıl mart ayında tedavi için Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne götürdü. Salim Kartop, iddiaya göre oğlu burada tedavi gördüğü sırada servise gelen ve kendini 'Niyazi' olarak tanıtan kişiyle tanıştı. Salim Kartop'un sohbet sırasında oğlunun hastalığından bahsettiği Niyazi, kendisine bir hocanın dua okuyarak yakınını iyileştirdiğini, oğlunu da iyileştirebileceğini söyledi. Salim Kartop bunun üzerine Niyazi'den numarasını aldığı Yaşar S.'yi (48) arayıp, hoca olduğu söylenen kişiyle iletişim kurmak istediğini belirtti. Yaşar S. tanıdığı bir hocanın çocuğunu iyileştireceğini anlattı. Kendisine inanan Salim Kartop, Yaşar S. aracılığıyla adını dahi bilmediği bu kişiye eş dosttan aldığı toplam 11 bin 500 lira verdi. Bu kişi oğlu için hiçbir şey yapmayınca Salim Kartop, Antalya'nın Elmalı ilçesinde oturduğu belirlenen Yaşar S. ve kendisini hoca olarak tanıtan kişiden şikayetçi oldu.

Soruşturma sonunda iki şüpheli hakkında dolandırıcılık suçundan dava açıldı. Elmalı'da geçen yıl 21 Aralık'ta görülen duruşmada mahkeme yetkisizlik kararı vererek, dosyayı Afyonkarahisar'a gönderdi. Bu süreçte Salim Kartop'un oğlu U.'un sağlığı, hastanedeki tedavi sürecinde normale dönmeye başladı.'BUNU İSTEMEZDİM AMA MECBUR KALDIM'Yaşananları gözleri dolarak Demirören Haber Ajansı'na anlatan Salim Kartop, "Oğlum rahatsız oldu. Çocuğumun durumu yoktu. Ben bu çocuğu önce doktorlara götürdüm. Allah razı olsun, fayda göremedim. Afyon Devlet Hastanesi'ne yatarken orada arkadaş olduğumuz Niyazi adlı arkadaş 'Bizim tanıdık bir arkadaş var. Ben amcamı götürdüm iyi oldu' dedi. Ben de 'Numarayı ver, bir de biz arayalım' dedim. Adamın numarasını verdi, aradım. Adının Yaşar S. olduğunu anlattı. 'Ben hoca ile görüşeyim sana hocanın bilgilerini aktarayım' dedi. Tekrar aradım 'Hoca senin hastanı iyi edecek' dedi. 21 günde iyi olacağını söyledi. Çocuğun temiz olacağını söyledi. Hani bir atasözü vardır, denize düşen yılana sarılırmış, ben bunu istemezdim ama mecbur kaldım" dedi.'TOPLAMDA 11 BİN 500 LİRA VERDİM'

Yaşar S. ve sadece birkaç kez telefonda görüştüğü, ancak adını dahi bilmediği, kendisini hoca olarak tanıtan kişinin talepleri üzerine toplamda 11 bin 500 lirayı kendilerine gönderdiğini kaydeden Salim Kartop, kendisini dolandırdıkları gerekçesiyle bu kişiler hakkında şikayetçi olduğunu söyledi. Mahkemenin geçen ay sonuçlandığını ve yetkisizlik kararı verdiğini belirten Salim Kartop, "Davanın Afyonkarahisar Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüleceği söylendi. Toplamda 11 bin 500 lira civarında para verdim. Şimdi borç aldıklarım alacaklarını istiyor. İyi adamla kötü olduk. Ailemin kolu kırıldı, mağduriyetimin giderilmesini istiyorum. Benim üfürükçüye gitmem yanlış ama mecbur kaldım" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Fuat GÜÇLÜER