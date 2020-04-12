Kendisini 'Hızır' olarak tanıtıp, mahallelinin bakkal borcunu ödedi
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› Kendisini 'Hızır' olarak tanıtıp, mahallelinin bakkal borcunu ödedi - Haberler
Halkalı, Güncel

Kendisini 'Hızır' olarak tanıtıp, mahallelinin bakkal borcunu ödedi

AMASYA'da kendisini 'Hızır' olarak tanıtan ve kimliğinin ortaya çıkmasını istemeyen hayırsever bir vatandaş, kentte girdiği 2 bakkaldaki veresiye defterinde yer alan 12 bin 600 liralık borçları ödedi, ihtiyacı olan ailelere de 60 koli gıda yardımında bulundu.

12.04.2020 10:45 | Son Güncelleme: 12.04.2020 10:46
Kendisini 'Hızır' olarak tanıtıp, mahallelinin bakkal borcunu ödedi

AMASYA'da kendisini 'Hızır' olarak tanıtan ve kimliğinin ortaya çıkmasını istemeyen hayırsever bir vatandaş, kentte girdiği 2 bakkaldaki veresiye defterinde yer alan 12 bin 600 liralık borçları ödedi, ihtiyacı olan ailelere de 60 koli gıda yardımında bulundu.

Kentte, merkeze bağlı Şehirüstü Mahallesi Halkalı Sokak'ta dar gelirli ailelerin yaşadığı bölgeye giden ve kendisini 'Hızır' olarak tanıtıp, kimliğinin ortaya çıkmasını istemeyen hayırsever bir vatandaş, mahalle halkının 2 bakkala olan tüm veresiye borçlarını ödeyip, kapatmak istedi. Şehirüstü Mahalle Muhtarı Yasin Kantarcı ve bakkal sahipleri ile defterdeki borçları hesaplayan hayırsever, 12 bin 600 liralık borç için ödeme yaptı. Aynı hayırsever, ihtiyacı olan ailelere de 60 koli gıda yardımında bulunarak, mahalleden ayrıldı. Mahalle Muhtarı Kantarcı, daha sonra megafonla mahalle halkına 'tüm borçlarınız bir hayırsever tarafından ödendi', anonsu yaparak bakkal borçlarının ödendiğini duyurdu. Muhtar Kantarcı, ayrıca mahallenin girişine, 2 bakkala olan borçların tümünün kapatıldığına dair uyarı afişi de astırdı. Bunun üzerine mahalle halkı, balkonlarından alkışta bulundu.

'TÜM BORÇLARI KAPATTI'Bakkal sahibi İsmail Öksüz, hayırseverin veresiye defterindeki tüm borçlar için ödeme yaptığını anlatarak, "Muhtarımız buraya gelerek yardımsever bir vatandaşımızın veresiye defterini kapatmak istediğini söyledi. Kendisi ile beraber oturup hesapladık, daha sonra hayırsever vatandaşımız ile gelip bütün borçları ödeyerek veresiye defterlerini alıp gittiler. Vatandaşı tanımıyoruz, sorduğumuzda kendisine 'Hızır' dememizin yeterli olacağını söyledi" dedi.Mahallenin diğer bakkalı işleten Fadime Aşçı ise, "Hızır olarak isminin bilinmesini istemediği gizemli yardımsever Şehirüstü Mahalle muhtarımız ile birlikte önceki gün öğleden sonra gelerek, veresiye defterimizde bulunan mahalle sakinlerinin tüm borçlarını ödedi. Siz kimsiniz diye sorduğumuzda bana 'Hızır' deyin yeterli kafi ifadesini kullandı" diye konuştu.'HIZIR GİBİ YETİŞTİ'

Şehirüstü Mahalle Muhtarı Yasin Kantarcı da, hayırsevere kişiye teşekkür ederek "Muhtarlığımıza bir vatandaşımız geldi. Ben mahallelinin bakkallara olan borçlarını ödemek istiyorum. Aynı zamanda mahallenize gıda yardımı yapacağını belirtti. Bununla alakalı ben direkt bakkalımızın yanına geldim. Veresiye defterlerinde bulunan toplam borçları hesapladık. Birinde 8 bin 900 lira, diğer bakkalda ise 3 bin 700 lira olmak üzere toplam 12 bin 600 lira olan bütün borçları nakit ödeyerek, veresiye defterlerini satın aldı. Biz ismini sorduğumuzda ise sadece 'Hızır' dememizin yeterli olacağını söyledi. Ayrıca hayırsever vatandaşımızı mahallemize 60 koli gıda yardımında da bulundu. Hızır gibi yetişti, kendisine mahallem adına teşekkür ediyorum" dedi.


Kaynak: DHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Olay yerine gelip kocasının suçunu üstlense de çelişkili ifadeleri ele verdi Haberler
Olay yerine gelip kocasının suçunu üstlense de çelişkili ifadeleri ele verdi
Bahçeli'nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi Haberler
Bahçeli'nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi
Ebru, sokağa çıkma yasağından sonra öfke kustu: Hayvan gibi saldırdınız Haberler
Ebru, sokağa çıkma yasağından sonra öfke kustu: Hayvan gibi saldırdınız
Tüm Türkiye'ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı Haberler
Tüm Türkiye'ye örnek olan şehir! Yasak yok ama kimse sokağa çıkmadı
86 yaşında virüsü yenerek umut olan Resmiye Nine'den kahreden haber Haberler
86 yaşında virüsü yenerek umut olan Resmiye Nine'den kahreden haber
Soylu'nun yasak kararındaki koordinasyonsuzluk, Erdoğan'ı rahatsız etti Haberler
Soylu'nun yasak kararındaki koordinasyonsuzluk, Erdoğan'ı rahatsız etti
Bakan Soylu'dan sokağa çıkma yasağıyla ilgili 2 gün sonra gelen itiraf: Eleştirileri kabul ettim
Bakan Soylu'dan sokağa çıkma yasağıyla ilgili 2 gün sonra gelen itiraf: Eleştirileri kabul ettim
İzmirli aile koronavirüs nedeniyle 7 kiracısından bir aylık kira almadı
İzmirli aile koronavirüs nedeniyle 7 kiracısından bir aylık kira almadı
Son dakika: Sokağa çıkma yasağını ihlal eden toplam 18 bin 770 kişiye adli/idari işlem gerçekleştirildi
Son dakika: Sokağa çıkma yasağını ihlal eden toplam 18 bin 770 kişiye adli/idari işlem gerçekleştirildi
Balotelli'den Galatasaray'a yeşil ışık
Balotelli'den Galatasaray'a yeşil ışık
Sokağa çıkma yasağının ardından, muaf olanlar durakları doldurdu
Sokağa çıkma yasağının ardından, muaf olanlar durakları doldurdu
İstanbul'da sokağa çıkma yasağında Taksim, İstiklal Caddesi ve Ortaköy havadan görüntülendi
İstanbul'da sokağa çıkma yasağında Taksim, İstiklal Caddesi ve Ortaköy havadan görüntülendi
Suriye'den sızmaya çalışan saldırı hazırlığındaki teröristler son anda engellendi
Suriye'den sızmaya çalışan saldırı hazırlığındaki teröristler son anda engellendi
Rusya'da Putin'in ziyaret ettiği hastanede 180 doktora koronavirüs bulaştı
Rusya'da Putin'in ziyaret ettiği hastanede 180 doktora koronavirüs bulaştı
Sağlık uzmanları, koronavirüsün farklı iki belirtisini rapor etti
Sağlık uzmanları, koronavirüsün farklı iki belirtisini rapor etti
Koyun otlatırken Sağlık Bakanı'na şiir yazdı, sosyal medyanın gündemine oturdu
Koyun otlatırken Sağlık Bakanı'na şiir yazdı, sosyal medyanın gündemine oturdu
Diyanet İşleri başkan Yardımcısı: Evde isim-şehir, hırsız-polis, adam asmaca oynayın
Diyanet İşleri başkan Yardımcısı: Evde isim-şehir, hırsız-polis, adam asmaca oynayın
Türkiye günlük koronavirüs vaka sayısında dünyada 3. sıraya yükseldi
Türkiye günlük koronavirüs vaka sayısında dünyada 3. sıraya yükseldi
Dünya Sağlık Örgütü'nden Pavel Ursu: Türkiye koronavirüse karşı galip gelecektir
Dünya Sağlık Örgütü'nden Pavel Ursu: Türkiye koronavirüse karşı galip gelecektir
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüs mücadelesinden ödün vermeyeceğiz
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüs mücadelesinden ödün vermeyeceğiz
Hayırsever iş adamı ihtiyaç sahipleri için 5 ton bulgur bağışladı
Hayırsever iş adamı ihtiyaç sahipleri için 5 ton bulgur bağışladı
Sokağa çıkan sürücü, eşini araçta bırakıp kaçtı
Sokağa çıkan sürücü, eşini araçta bırakıp kaçtı
Yüzüne asit döken sevgilisini affeden Berfin Özek konuştu: Ozan'a hakkımı helal ettim
Yüzüne asit döken sevgilisini affeden Berfin Özek konuştu: Ozan'a hakkımı helal ettim
Milli Piyango İdaresi, sokağa çıkması yasaklananların ikramiyelerini evlerine teslim edecek
Milli Piyango İdaresi, sokağa çıkması yasaklananların ikramiyelerini evlerine teslim edecek
Son dakika: Sokağa çıkma yasağına uymayan 2 bin 756 kişiye adli işlem yapıldı
Son dakika: Sokağa çıkma yasağına uymayan 2 bin 756 kişiye adli işlem yapıldı
Adres değişikliği bildirimi artık e-Devlet üzerinden yapılabilecek
Adres değişikliği bildirimi artık e-Devlet üzerinden yapılabilecek
Hamile olan Aslıhan Doğan Turan'dan doğum yorumu: Gerekirse tek başıma giderim
Hamile olan Aslıhan Doğan Turan'dan doğum yorumu: Gerekirse tek başıma giderim
Ronaldo'nun kardeşi Katia, karantina yasağını delerek Brezilya'ya gitti
Ronaldo'nun kardeşi Katia, karantina yasağını delerek Brezilya'ya gitti
Yasağa rağmen dükkan açan market sahibi, yakayı ele verince müşterilerini suçladı
Yasağa rağmen dükkan açan market sahibi, yakayı ele verince müşterilerini suçladı
Yetkililer, 1.5 liralık ekmeği 5 liraya satan fırsatçıyı affetmedi
Yetkililer, 1.5 liralık ekmeği 5 liraya satan fırsatçıyı affetmedi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Levent Gök Ömer Çelik Mevlüt Çavuşoğlu Meral Danış Beştaş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Dilan Çıtak Aleyna Tilki Ekrem İmamoğlu Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Ronaldinho Lionel Messi Rüştü Reçber Bülent Uygun Emre Belözoğlu
Daha Fazla Zonguldak Gaziantep Fenerbahçe Galatasaray
Şu an buradasınız: Kendisini 'Hızır' olarak tanıtıp, mahallelinin bakkal borcunu ödedi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.4.2020 12:13:59. #1.15#
title