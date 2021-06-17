Kendisini gözaltına aldırmaya çalıştı, sonunda başardı
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Kendisini gözaltına aldırmaya çalıştı, sonunda başardı

Kendisini gözaltına aldırmaya çalıştı, sonunda başardı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde alkollü olduğu öğrenilen şahıs polis ekiplerine zor anlar yaşattı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde alkollü olduğu öğrenilen şahıs polis ekiplerine zor anlar yaşattı.

Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından dün akşam saatlerinde geniş çaplı trafik denetimi gerçekleştirildi. Kusurlu olan araçlar trafikten men edilirken, sürücülere de GBT sorgulaması yapıldı. Gece saatlerinde ilçeye bağlı Orhanlar Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana gelen olayda alkollü şahıs ile polis arasında ilginç diyaloglar da yaşandı. İddiaya göre; alkollü olduğu öğrenilen Hüseyin P., Polis ekiplerine zor anlar yaşatırken o sırada yoldan geçen başka bir polis aracını durdurmaya çalıştı. Aracın kapısına tutunarak peşinden koşan alkollü şahsı fark eden polis, aracını durdurdu. Aracından inen polis memuru alkollü şahsı kelepçeleyerek gözaltına aldı. Olay yerine çağrılan ekip aracına bindirilen Hüseyin P. İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Alkollü olduğu tespit edilen şahsa idari işlem uygulandığı öğrenildi. - ZONGULDAK

Kendisini gözaltına aldırmaya çalıştı, sonunda başardı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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