Kendisini "göçmen kaçakçısı" olarak tanıtan kişi tutuklandı
Haberler » Güncel » Kendisini "göçmen kaçakçısı" olarak tanıtan kişi tutuklandı - Haber

Kendisini "göçmen kaçakçısı" olarak tanıtan kişi tutuklandı

Edirne'de sosyal medyada paylaşılan bir videoda kendisini göçmen kaçakçısı olarak tanıtan kişi, tutuklandı.

01.03.2020 21:00 | Son Güncelleme: 01.03.2020 21:00
Kendisini

'de sosyal medyada paylaşılan bir videoda kendisini göçmen kaçakçısı olarak tanıtan kişi, tutuklandı.

ekipleri, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla Özcan K'yi, ilçesinde gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kendisini "göçmen kaçakçısı" olarak tanıtmıştı

Özcan K, paylaşılan bir videoda kendisini göçmen kaçakçısı olarak tanıtmıştı. Videoda 6 yıl göçmen kaçakçılığı suçundan cezaevinde kaldığını ifade eden Özcan K, 20 senedir göçmen kaçakçılığı yaptığını belirtmişti.

"Avrupa'nın yarısını ben kaçak gönderdim" şeklinde ifadeler kullanan Özcan K. göçmenleri kişi başı 500-600 dolar karşılığında Avrupa'ya geçirdiğini söylemişti.

Kaynak: AA

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler