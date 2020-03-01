: Kendisini "göçmen kaçakçısı" olarak tanıtan kişi gözaltına alındı

01.03.2020 14:48 | Son Güncelleme: 01.03.2020 14:48

Edirne'de bir kişi göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla Özcan K'yi Enez ilçesinde gözaltına aldı.

Özcan K'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.

-Verdiği röportajda kendisini "göçmen kaçakçısı" olarak tanıtmıştı

Özcan K. paylaşılan bir videosunda kendisini göçmen kaçakçısı olarak tanıtmıştı.

Videoda 6 yıl göçmen kaçakçılığı suçundan cezaevinde kaldığını ifade eden Özcan K. 20 senedir göçmen kaçakçılığı yaptığını belirtmişti.

"Avrupa'nın yarısını ben kaçak gönderdim" diyen Özcan K. göçmenleri kişi başı 500 - 600 dolar karşılığında Avrupa'ya geçirdiğini anlatmıştı.

Kaynak: AA

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