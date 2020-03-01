Kendisini "göçmen kaçakçısı" olarak tanıtan kişi gözaltına alındı
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Kendisini "göçmen kaçakçısı" olarak tanıtan kişi gözaltına alındı

Edirne'de bir kişi göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.

01.03.2020 14:42 | Son Güncelleme: 01.03.2020 14:48
Kendisini

'de bir kişi göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.

ekipleri, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla Özcan K'yi ilçesinde gözaltına aldı. Özcan K'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kendisini "göçmen kaçakçısı" olarak tanıtmıştı

Özcan K. paylaşılan bir videoda kendisini göçmen kaçakçısı olarak tanıtmıştı. Videoda 6 yıl göçmen kaçakçılığı suçundan cezaevinde kaldığını ifade eden Özcan K. 20 senedir göçmen kaçakçılığı yaptığını belirtmişti.

"Avrupa'nın yarısını ben kaçak gönderdim" diyen Özcan K. göçmenleri kişi başı 500-600 dolar karşılığında Avrupa'ya geçirdiğini anlatmıştı.

Kaynak: AA

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