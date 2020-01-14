Kendisini evin tavanına astı
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Kendisini evin tavanına astı

ADIYAMAN'ın Gölbaşı ilçesinde, Kemal Erkenekli (58), evinin tavanına bağladığı iple kendisini asarak yaşamına son verdi.

14.01.2020 22:44 | Son Güncelleme: 14.01.2020 22:44
Kendisini evin tavanına astı

 

ADIYAMAN'ın ilçesinde, Kemal Erkenekli (58), evinin tavanına bağladığı iple kendisini asarak yaşamına son verdi.Olay, akşam saatlerinde 'nde meydana geldi. Yalnız yaşayan Kemal Erkenekli'den bir süredir alamayan yakınları eve geldi ancak kapıyı açan olmadı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri kapıyı açınca Erkenekli'yi evin salonunda tavana iple asılı buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Kemal Erkenekli'nin hayatını kaybettiği belirledi. Erkenekli'nin cansız bedeni yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Malatya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: DHA
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