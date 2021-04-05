Son dakika: KENDİSİNİ EVE KİLİTLEYİP TESTEREYLE ZARAR VERECEĞİNİ SÖYLEYEN GENÇ OPERASYONLA GÖZALTINA ALINDI

Son dakika haber: BURSA'da psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Özgür U.D. (32), testereyle kendisini eve kilitledi.

BURSA'da psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Özgür U.D. (32), testereyle kendisini eve kilitledi. Polis, kendisine zarar vereceğini söyleyen, tüm ikna çabalarına karşın eylemine son vermeyen Özgür U.D.'yi eve girip yakaladı.

Olay, saat 11.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesine bağlı Zafer Mahallesi 9'uncu Zambak Sokak'ta meydana geldi. Ailesi ile yaşayan ve psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Özgür U.D., yanına aldığı testereyle kendisini eve kilitledi. Ailesi Özgür U.D.'yi ikna edemeyince polisten yardım istedi. İhbar üzerine adrese Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği, Osmangazi Emniyet Müdürlüğü ile Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma (SÖS) Büro Amirliği'ne bağlı çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Testereyi çalıştırarak kendine zarar vereceğini söyleyen Özgür D.'nin yanına çıkan ekipler, çelik yelek giyip, önlem aldı. Polis ekipleri bu sırada sağlık ve itfaiye ekiplerine de haber verdi.

Ekipler yaklaşık 1 saatlik çabaya rağmen eylemine son vermeyen Özgür U.D.'yi eve düzenlediği operasyonla yakaladı. Özgür U.D., önce hastaneye ardından da ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Bu sırada Özgür U.D.'nin amcası Halil D. yeğeninin sabah saatlerinde kendisine saldırdığını iddia etti. Halil D., basın mensuplarının kendisini görüntülediğini fark edince, bağırarak görüntü çekilmemesini istedi. Halil D. çevredekiler tarafından sakinleştirilerek olay yerinden uzaklaştırıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı