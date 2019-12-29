Kendisini eve kilitleyerek zarar veren kişiyi polis ikna etti
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Kendisini eve kilitleyerek zarar veren kişiyi polis ikna etti

Antalya'da kendisini eve kilitleyerek zarar veren kişi, polis tarafından ikna edilerek hastaneye kaldırıldı.

29.12.2019 21:49 | Son Güncelleme: 29.12.2019 21:51
Kendisini eve kilitleyerek zarar veren kişiyi polis ikna etti

'da kendisini eve kilitleyerek zarar veren kişi, tarafından ikna edilerek hastaneye kaldırıldı.

Merkez ilçesi Kışla Mahallesi 47. Sokak'ta bir apartmanın ikinci katında ev arkadaşıyla yaşayan Yakup A, henüz belirlenemeyen nedenle arkadaşıyla tartıştı.

Arkadaşı tarafından evi terk etmesi istenen Yakup A, yalnız kaldığı anda sinir krizi geçirerek kendisini eve kilitledi.

Yakup A'nın evdeki eşya ve kendisine zarar vermeye başlaması üzerine sesleri duyan komşuları, polise verdi.

Olay yerine gelen polis ekibi, ikna etmeye çalıştığı Yakup A'nın kapıyı açmaması üzerine ve 112 Acil Servis ekiplerinden destek istedi.

ekiplerince dairenin kapısının açılmasının ardından polis tarafından ikna edilen Yakup A, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Kendisini eve kilitleyerek zarar veren kişiyi polis ikna etti
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