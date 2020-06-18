Kendisini eve almayan halasını pompalı tüfekle vuran şüpheli yakalandı
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Kendisini eve almayan halasını pompalı tüfekle vuran şüpheli yakalandı

Konya'da, evine almadığı iddiasıyla halasını tüfekle başından vurarak ağır yaralanmasına neden olan zanlı, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kendisini eve almayan halasını pompalı tüfekle vuran şüpheli yakalandı
18.06.2020 10:13 | Son Güncelleme: 18.06.2020 10:50

Konya'da, evine almadığı iddiasıyla halasını tüfekle başından vurarak ağır yaralanmasına neden olan zanlı, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Polis ekipleri, merkez Meram ilçesi Ali Ulvi Kurucu Mahallesi'nde halasını pompalı tüfekle başından yaraladıktan sonra kaçan Haydar G'nin (19) yakalanması için çalışma başlattı.

Olayın gerçekleştiği mahallede arama-tarama faaliyeti yürüten polis, şüpheliyi yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki saklandığı mısır tarlasında suç aleti silahla yakaladı.

Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Merkez Meram ilçesi Ali Ulvi Kurucu Mahallesi 17102 Sokak'ta dün yaşanan olayda, halası Döndü G'nin (47) evine gelen Haydar G. (19), ailevi nedenlerden dolayı aralarında husumet bulunduğu için eve alınmayınca, pompalı tüfekle halasını başından yaralamıştı.

İnfaz düzenlemesi kapsamında yaklaşık bir ay önce cezaevinden çıktığı öğrenilen şüpheli Haydar G, olay yerinden kaçmıştı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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