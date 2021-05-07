Kendisini evdeymiş gibi gösteren ABD'li senatör trafikte video konferansa katıldı
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Kendisini evdeymiş gibi gösteren ABD'li senatör trafikte video konferansa katıldı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ABD'de Ohio eyaleti Senatörü Andrew Brenner, araç kullandığı sırada kendisini evdeymiş gibi gösteren bir arka planla videokonferansa katıldı.

ABD'de Ohio eyaleti Senatörü Andrew Brenner, araç kullandığı sırada kendisini evdeymiş gibi gösteren bir arka planla videokonferansa katıldı.

ABD'nin Ohio eyaleti Senatörü Andrew Brenner, yasama meclisinin çevrimiçi toplantısına katıldı. Kurulun bu haftaki gündeminde, 'elektronik cihazların trafikte kullanılmasının yasaklanması' öngören yasa tasarısının yer aldığı ifade edildi. Senatör Andrew Brenner, çevrimiçi toplantıya araç sürerken katılırken, trafikte olduğunu belli etmemek için arka planı değiştirdi. Toplantıya katılan diğer senatörlerin, Brenner'ın toplantıya araç kullanırken katıldığını fark etmesinin ardından şaşkına döndü.

"AYRI AYRI İKİ TOPLANTIYA KATILDIM"

Yerel medyaya konuşan Brenner, görüşme sırasında araç kullandığını itiraf ederek, "Dikkatim dağılmamıştı. Araç sürmeye ve görüşmeyi dinlemeye özen gösteriyordum Ayrı yerlerde arka arkaya iki toplantıya katıldım. Başka çare yoktu" dedi.

Kendisini evdeymiş gibi gösteren ABD'li senatör trafikte video konferansa katıldı
Kendisini evdeymiş gibi gösteren ABD'li senatör trafikte video konferansa katıldı
Kendisini evdeymiş gibi gösteren ABD'li senatör trafikte video konferansa katıldı
Kendisini evdeymiş gibi gösteren ABD'li senatör trafikte video konferansa katıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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