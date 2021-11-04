Kendisini durduran polise mukavemet gösteren sürücü gözaltına alındı - Haberler
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Kendisini durduran polise mukavemet gösteren sürücü gözaltına alındı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kendisini durduran polise mukavemet gösteren sürücü gözaltına alındı

Edirne'de uygulama noktasında kendisini durdurduğu polise mukavemette bulunan motosiklet sürücüsü gözaltına alındı.

EDİRNE (İHA) - Edirne'de uygulama noktasında kendisini durdurduğu polise mukavemette bulunan motosiklet sürücüsü gözaltına alındı.

İddialara göre, Edirne şehir merkezi Talatpaşa Caddesi'nde trafik uygulaması yapan trafik polisleri, seyir halindeki motosiklet sürücüsü A.A.'yı durdurdu. Evrak kontrolü yapan polis memuru ile tartışan sürücü A.A. ardından polis memuruna mukavemet gösterdi. Trafik polislerinin takviye polis istemesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Motosiklet sürücüsü A.A. gözaltına alındı. Olay yerine çağrılan çekici ile motosiklet yoldan kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - EDİRNE

Kendisini durduran polise mukavemet gösteren sürücü gözaltına alındı

Kendisini durduran polise mukavemet gösteren sürücü gözaltına alındı

Kendisini durduran polise mukavemet gösteren sürücü gözaltına alındı

Kendisini durduran polise mukavemet gösteren sürücü gözaltına alındı

Kendisini durduran polise mukavemet gösteren sürücü gözaltına alındı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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