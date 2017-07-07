Kendisini Döven Karısından Şikayetçi Oldu

Erzurum'da polise ilginç bir şikayet geldi. Polise başvuran 73 yaşındaki Z.B., kendisini döverek yaraladığını iddia ettiğieşi 57 yaşındaki G.B.'den şikayetçi oldu.

KARISI DÖVÜNCE POLİSE BAŞVURMUŞ

Olay, geçen 5 Temmuz günü merkez Aziziye ilçesine bağlı Saltuklu Mahallesi'nde meydana geldi. Dadaşkent Polis Merkezi Amirliği'ne başvuran Z.B., eşi G.B.'nin kendisini dövüp yaraladığını ve hakaret ettiğini söyledi. Z.B.'nin şikayeti üzerine, eşi G.B. hakkında 'kasten yaralama ve hakaret' suçlarından soruşturma başlatıldı.