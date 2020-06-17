Kendisini dolandıranlardan intikam alırken fenomen oldu
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Kendisini dolandıranlardan intikam alırken fenomen oldu

Kendisini dolandıranlardan intikam alırken fenomen oldu Gaziantep'te yaşayan Mehmet Yalçın kendisini dolandıranlardan görülmemiş bir intikam aldı.

17.06.2020 01:14 | Son Güncelleme: 17.06.2020 01:19

Kendisini dolandıranlardan intikam alırken fenomen oldu

GAZİANTEP - Gaziantep'te yaşayan Mehmet Yalçın kendisini dolandıranlardan görülmemiş bir intikam aldı. Cep telefonu siparişi yerine oyuncak telefon gönderilen Mehmet Yaçın, dalga geçtiği telefon kayıtlarını sosyal medyada paylaşınca herkesin tanıdığı bir fenomen oldu.

Gaziantep'te bulunan Mehmet Yalçın'ın iddiasına göre, evde televizyon izlerken bir reklamda 2 bin lira değerlindeki cep telefonunun sadece 168 lira satıldığını görünce verilen telefon numarasını arayarak satın almak istedi. Başvuru ve ödeme işlemlerinin ardından ise Yalçın heyecanla yeni telefonunu beklerken gelen kargodan oyuncak cep telefonu çıktı. Yaklaşık 1 yıl önce meydana gelen olayın ardından defalarca kez telefonunu göndermek isteyenlere ulaşmak istese de her defasında telefon yüzüne kapandı. Büyük şok yaşayan ve dolandırıldığını anlayan Mehmet yalçın, yaşadığı şaşkınlık ve şoku atlatmasının ardından ise kendisini dolandıranlardan intikam almaya karar verdi.

Başka insanların da kandırılmaması için bir plan hazırlayan Yalçın, başka bir telefon numarası ile tekrar aynı numarayı arayarak, sipariş vereceğini söyledi. Aradığı çağrı merkezinde çıkan kişiye siparişi konusunda bir kaç sorunun ardından tanıtılan ürünü almak istediğini söyleyen Yalçın, bu kez kendisinden isim ve adres bilgileri istendiğinde ise hem anlaşılması zor hem de uydurduğu adresin bilgilerini vererek, telefondaki kişiyle dalga geçti. Oldukça komik konuşmaların ortaya çıktığı telefon görüşmesini de kaydeden Yalçın, ses kayıtlarını da sosyal medyadan paylaştı.

4 kez aradı her seferinde kandırılmak istendi

İntikam amacıyla kampanya yalanıyla insanları dolandırmak isteyenleri hedef alan Yalçın, yöresel şive ile konuşarak 4 ayrı çağrı merkezini aradı. Yapılan görüşmelerde kampanyaların doğru olup olmadığı, içerisinde söylenen ürün haricinde başka bir şey çıkıp çıkmayacağını da soran Yalçın, her seferinde çeşitli ifadelerle kandırılmaya çalışıldı. Yalnçın'ın verdiği bilgiler karşısında kimi zaman gülen çalışanların pür dikkat söylenen isim ve adresi almaya çalışması komik anlara neden oldu. Yalçın, "Bu fiyata nasıl olur anlayamıyorum. Sizi kurtarıyormu? Güvenilebilir miyiz" gibi sorularına ise müşteri temsilcisi ise "Oyuncak değil, orjinal Türk malı. Telefonumuz yeni bir marka, 2 yıl garantili devlett tarafından onaylı bir üründür. Kampanyası var" gibi cevaplar verdi.

Mehmet Öküzdeviren, Hacı Hüsamettin Bacısıgüzel sokağı...

Aradığı çağrı merkezlerinden ürünü sipariş etmek istediğini söyleyen Yalçın, aramalarda kimi zaman gerçek adını kimi zaman ise Mehmet Öküzdeviren ismini kullanırken adres olarak ise "Zomzomlar Mahallesi, Pıtırcık Osman Caddesi, Hacı Hüsamettin Bacısıgüzel sokağı, Abuziddin Löllükyemez apartmanı Daire Numarası: 9999" bilgilerini verdi.

Dalga geçtiğini söyleyince görevlinin ses tonu değişti

Yalçın, görüşmelerde çağrı merkezindeki kadına zaman zaman ise Gaziantep'in yörelesel yemeklerinden olan yuvalama çorbasının halk arasındaki löllük ismi ile bilindiğini de anlatmaya çalıştı. Karşılığı olmayan bilgiler ve yöresel ifadelerle telefon görüşmelerini yapan Yalçın ve aradığı çağrı merkezindeki görevli arasında geçen konuşmalar ise dinleyenleri komik anlara neden oldu. Yalçın her konuşmanın sonunda ise şaka yaptığını yada dalga geçtiğini söylemesi üzerine ses tonu değişen görevlinin hemen telefonu kapatması da dikkat çekti.

Yaşadığı dolandırıcılığı ve sonrasında yaptığı planla sosyal medyada fenomen olan Mehmet Yalın, "Televizyon izlerken bir reklam gördüm ve reklamda gördüğüm cep telefonunu sipariş verdim fakat ürün elime geldiğinde reklamda gördüğümle aynı değildi. Beni kandırdıklarını anladım bunun üzerine hem o sahtekarlara bir ders vermek için böyle bir şey düşündüm. Mizahi bir üslüple verilen bu telefon numaralarını arayarak, bir ses kaydı oluşturdum" dedi.

Sosyal medyada yoğun ilgi gördü

Yalçın, çağrı merkezi görevlileri ile dalga geçtiği o görüşmelerin ses kaydını ise sosyal medya hesaplarından paylaştı. Yalçın'ın bu paylaşımı, Gaziantep ve ilçelerinin yanı sıra çevre illerde yoğun ilgi gördü. İzlenme rekorları kıran paylaşımlar ile fenomen olan Mehmet Yaçın, "Bu ses kayıtları her yerden insanların dikkatini çekmiş, izlemiş, Hiç ummadığım yerlerde, ummadığım kişiler karşıma çıkıyor. Paylaşımı yapan kişi olduğmu söylüyorlar. Bazıları ise beni görünce, simanın tanıdık geldiğini ve çıkartamadığını söylüyorlar. Paylaşımlar yaptığımı söyleyince hemen hatırlıyor. Esprili bir şekilde yaptığımız bu uyarı insanlara ulaşıyor olması da beni ayrıca mutlu ediyor" diye konuştu.

Kendisini dolandıranlardan intikam alırken fenomen oldu

Kaynak: İHA

Manşet

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