Kendisini darp etmeye çalışan şahsı vuran kadın ile tanık tutuklandı
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Kendisini darp etmeye çalışan şahsı vuran kadın ile tanık tutuklandı

Kendisini darp etmeye çalışan şahsı vuran kadın ile tanık tutuklandı
İhlas Haber Ajansı / GÖKTEN CEYLAN - Haberler | 3. Sayfa

Kendisini darp etmeye çalışan şahsı vuran kadın ile tanık tutuklandı - Çiftlikevi cinayetinde 2 tutuklama Afyonkarahisar'da daha önce aralarında husumet bulunan ve kendini darp etmeye çalıştığı iddia edilen şahsı av tüfeğiyle vurarak öldüren kadın ve olayın tanığı çıkarıldıkları mahkeme...

Kendisini darp etmeye çalışan şahsı vuran kadın ile tanık tutuklandı

- Çiftlikevi cinayetinde 2 tutuklama

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da daha önce aralarında husumet bulunan ve kendini darp etmeye çalıştığı iddia edilen şahsı av tüfeğiyle vurarak öldüren kadın ve olayın tanığı çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Olay, Ataköy Mahallesi Kümeevler mevkiindeki bir çiftlik evinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, N.A.'nın Ataköy Mahallesi'nde çoban olarak çalıştığı çiftlik evine alkollü şekilde gelen Medet Akdoğan (33), kendisinden hayvan istedi. İddiaya göre, genç kadın Akdoğan'ın bu isteğini geri çevirince ikili arasında tartışma yaşandı. daha sonra Akdoğan hayvan veremeyeceğini belirten N.A.'yı darp etmeye çalıştı. Bunun üzerine N.A. çobanlık yaparken yanında olan av tüfeğiyle Akdoğan'a 4 el ateş etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Akdoğan, müdahaleye rağmen vücuduna isabet eden saçmalarla yaşamını yitirdi.

Olayın ardından inceleme başlatan polis ekipleri, suç aletiyle birlikte zanlı N.A.'yı ve olaya tanıklık eden çiftlik sahibi A.T.'yi gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen cinayet zanlısı N.A., ile A.T. çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Kendisini darp etmeye çalışan şahsı vuran kadın ile tanık tutuklandı
Kendisini darp etmeye çalışan şahsı vuran kadın ile tanık tutuklandı
Kendisini darp etmeye çalışan şahsı vuran kadın ile tanık tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / GÖKTEN CEYLAN

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