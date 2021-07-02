Kendisini darp eden topluluğa rasgele ateş etti: 1'i ağır 2 yaralı

Eskişehir'de dededen kalma tüfeğiyle kendisini darp eden kalabalığa ateş eden şahıs, 1'i ağır olmak üzere 2 kişiyi yaraladı.

Eskişehir'de dededen kalma tüfeğiyle kendisini darp eden kalabalığa ateş eden şahıs, 1'i ağır olmak üzere 2 kişiyi yaraladı.

Edinilen bilgilere göre, Günyüzü'ne bağlı Ayvalı mahallesinde Ç.Ç. isimli şahıs aracıyla gezdiği esnada mahalleli tarafından durduruldu. Mahalleli tarafından aracına zarar verildiğini ve darp edildiğini iddia eden şahıs, intikam almak için dedesinden kalma ruhsatsız tüfeğini alarak Ayvalı mahallesi meydanına gitti ve çevredeki topluluğa rastgele ateş açarak O.M. ve B.Ö. isimli şahısları yaraladı. Yaralı şahıslar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerinde Eskişehir Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Yaralılardın O.M.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

İki kişiyi yaralayan Ç.Ç., Günyüzü İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince olay yerinde suç aleti olan ruhsatsız av tüfeği ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanan Ç.Ç., Eskişehir L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı