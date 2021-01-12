Kendisine işkence eden kocasını öldüren Melek İpek'in avukatı: Tutuklanmak yerine tedavi görmeli
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Kendisine işkence eden kocasını öldüren Melek İpek'in avukatı: Tutuklanmak yerine tedavi görmeli

12.01.2021 11:33 | Son Güncelleme: 12.01.2021 12:15

Antalya'da kendisini darbeden kocasını öldürdüğü iddia edilen kadının avukatlarından Hüseyin İlerioğlu, "Bu kadının psikolojisi yerinde değil. Direkt tutuklanmak yerine hastanede bir psikolojik tedavi görmesi gerekiyordu.

Antalya'da kendisini darbeden kocasını öldürdüğü iddia edilen kadının avukatlarından Hüseyin İlerioğlu, "Bu kadının psikolojisi yerinde değil. Direkt tutuklanmak yerine hastanede bir psikolojik tedavi görmesi gerekiyordu." dedi.
İlerioğlu, AA muhabirine, müvekkilini cezaevinde ziyaret ettiğini, olayın şokunu henüz atlatamadığını söyledi.
Olayın M.İ. ile kendisine işkence uygulayan kocasıyla yaşadığı arbede sırasında yaşandığını öne süren İlerioğlu, müvekkilinin de silahın ateş almasının hemen ardından 112 Acil Servisi arayarak yardım istediğini vurguladı.
Müvekkilinin elleri kelepçeli şekilde kocasının başında sağlık ekiplerini beklediğini anlatan İlerioğlu, şunları kaydetti:
"Her uyandığımda, acaba kocam bugün ne bulacak da beni dövecek düşüncesi kafamdan kalktı.' diyor. Psikolojik olarak yıpranmış durumda. Bu kadının psikolojisi yerinde değil. Direkt tutuklanmak yerine hastanede bir psikolojik tedavi görmesi gerekiyordu. Vücudu ve yüz hatları tamamen mosmor. Ne yazık ki direkt cezaevine gönderildi. Biz bu kararı beklemiyorduk. Bu kadar şiddete maruz kalmış bir kadının en kötü ihtimalle elektronik kelepçeyle evinde tutulmasını bekliyorduk. Evinde çocuklarının başında olmasını bekliyorduk."
İlerioğlu, 7 günlük itiraz süresinde alınan tutuklama kararının gözden geçirilerek, doğru bir karar alınmasını beklediklerini belirterek, "Çocuklarını da çok özlüyor. 7 ve 9 yaşındaki kızları anneanne ve dedesinde kalıyor. Onların eğitimi için eve internet bağlatıp, dizüstü bilgisayar alındı. Çocuklar, annelerinin eksikliğini hissediyor. Çocuklar da baba şiddetine maruz kalmışlar. Olay günü çocuklar, babalarının da kendilerine zarar vereceğini düşünerek odadan çıkmamışlar." ifadesini kullandı.
Servis şoförü Ramazan İ'nin (32), Döşemealtı ilçesi Ilıca Mahallesi'nde, ellerine kelepçe taktığı eşi M.İ'yi 7 Ocak'ta darbettiği ileri sürülmüştü. M.İ'nin ertesi gün sabah saatlerinde işe gidip gelen Ramazan İ'yi av tüfeğiyle öldürdüğü ileri sürülmüştü.
Gözaltına alınan M.İ, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanmıştı.

Kendisine işkence eden kocasını öldüren Melek İpek'in avukatı: Tutuklanmak yerine tedavi görmeli

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Özmüş

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