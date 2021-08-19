Kendisini cumhuriyet savcısı ve polis olarak tanıtan telefon dolandırıcısına suçüstü

Antalya'da kendisini cumhuriyet savcısı ve emniyet görevlisi olarak tanıtıp seçtiği şahısları arayarak dolandırıcılık ve FETÖ üyeliği suçlarıyla hesaplarından para temin ettiği belirlenen şüpheli tutuklandı.