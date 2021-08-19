Kendisini cumhuriyet savcısı ve polis olarak tanıtan telefon dolandırıcısına suçüstü
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Kendisini cumhuriyet savcısı ve polis olarak tanıtan telefon dolandırıcısına suçüstü

Kendisini cumhuriyet savcısı ve polis olarak tanıtan telefon dolandırıcısına suçüstü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'da kendisini cumhuriyet savcısı ve emniyet görevlisi olarak tanıtıp seçtiği şahısları arayarak dolandırıcılık ve FETÖ üyeliği suçlarıyla hesaplarından para temin ettiği belirlenen şüpheli tutuklandı.

Antalya'da kendisini cumhuriyet savcısı ve emniyet görevlisi olarak tanıtıp seçtiği şahısları arayarak dolandırıcılık ve FETÖ üyeliği suçlarıyla hesaplarından para temin ettiği belirlenen şüpheli tutuklandı.

Müşteki N.G., kendisini cumhuriyet savcısı, emniyet görevlisi olarak tanıtan şahıslarca aranılarak, adının dolandırıcılık ve FETÖ terör örgütü üyeliğinde geçtiğinin söylenip baskı altına alındığı, 1 milyon lirasının dolandırılmaya çalışıldığı ihbarıyla Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine başvurdu. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, polisler tarafından yapılan çalışmalarda olayın şüphelisi İ.E., aynı gün suçüstü yakalandı. Yapılan incelemede İ.E.'nin değişik suçlardan 7 ayrı suç kaydının olduğu tespit edildi. Şüpheli İ.E., Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında yapılan işlemlerin ardından sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince "Nitelikli Dolandırıcılık" suçundan tutuklandı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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