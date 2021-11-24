Kendisini 'Cemiyet Mafyası' olarak paylaştı: Bu kadarına da 'pes' dedirtti - Haberler
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Kendisini 'Cemiyet Mafyası' olarak paylaştı: Bu kadarına da 'pes' dedirtti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kendisini 'Cemiyet Mafyası' olarak paylaştı: Bu kadarına da 'pes' dedirtti

Sakarya'da kendisini 'Cemiyet Mafyası' olarak sosyal medyada paylaşan genç, bu kadarına da 'pes' dedirtti.

SAKARYA (İHA) - Sakarya'da kendisini 'Cemiyet Mafyası' olarak sosyal medyada paylaşan genç, bu kadarına da 'pes' dedirtti. Genç, Kurtlar Vadisi müziği eşliğinde önünde bulunan masadaki silah ve mermileri alarak düğün konvoyunda havaya rastgele ateş açtı.

Sakarya'da bir düğün öncesinde dizi setlerini aratmayan görüntüler ortaya çıktı. Kendisini 'Cemiyet Mafyası' olarak adlandıran genç, arkadan çalan Kurtlar Vadisi dizi müziği ile videoya çekip sosyal medyada paylaştı. Masa üzerinde bulunan paralar, silahlar ve mermilerin çekilerek paylaşıldığı videonun devamında magandalar, düğün konvoyunda araçtan uzun namlulu silah ile defalarca rastgele dışarıya ateş açtı.

Videoda maket polis detayı

Öte yandan, paylaşılan videoda bir gencin oturduğu masanın üzerinde para, silah, mermi ve araba anahtarlarının yanı sıra arkada görülen polis maketi üzerine atılan ve erkek şalı olarak bilinen 'puşi' de dikkatlerden kaçmadı. - SAKARYA

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