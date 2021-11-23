Son dakika haberi: Masadaki silah ve mermilerle poz verdi: Konvoyda uzun namlulu silah ile havaya böyle ateş etti

SAKARYA (İHA) - Masadaki silah ve mermilerle poz verdi: Konvoyda uzun namlulu silah ile havaya böyle ateş etti

Kurtlar Vadisi müziği eşliğinde çektiği videoda bakın ne yaptı

Polis maketine 'Puşi' takarak, konvoyda uzun namlulu silahlar ile havaya ateş açtı

SAKARYA - Sakarya'da kendisini 'Cemiyet Mafyası' olarak sosyal medyada paylaşan genç bu kadarına da 'pes' dedirtti. Genç, Kurtlar Vadisi müziği eşliğinde önünde bulunan masadaki silah ve mermileri alarak düğün konvoyunda havaya rastgele ateş açtı.

Sakarya'da bir düğün öncesinde dizi setlerini aratmayan görüntüler ortaya çıktı. Kendisini 'Cemiyet Mafyası' olarak adlandıran genç, arkadan çalan Kurtlar Vadisi müziği eşliğinde çekerek sosyal medyada paylaştığı görüntü ile bu kadarı da olmaz dedirtti. Masa üzerinde bulunan paralar, silahlar ve mermilerin çekilerek paylaşıldığı videonun devamında magandalar, düğün konvoyunda araçtan uzun namlulu silah ile defalarca rastgele dışarıya ateş açtı.

Videoda maket polis detayı

Öte yandan, paylaşılan videoda bir gencin oturduğu masanın üzerinde para, silah, mermi ve araba anahtarlarının yanı sıra arkada görülen polis maketi üzerine atılan ve erkek şalı olarak bilinen 'Puşi' de dikkatlerden kaçmadı.