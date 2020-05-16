Kendisini belediye görevlisi diye tanıtıp hırsızlık yaptı
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Kendisini belediye görevlisi diye tanıtıp hırsızlık yaptı

Malatya'da kendisini belediye görevlisi diye tanıtıp hırsızlık yapan zanlı yakalandı.

Kendisini belediye görevlisi diye tanıtıp hırsızlık yaptı
16.05.2020 11:12 | Son Güncelleme: 16.05.2020 11:12

Malatya'da kendisini belediye görevlisi diye tanıtıp hırsızlık yapan zanlı yakalandı. Hırsızlık zanlısının birkaç ilde de aynı yöntemle hırsızlık yaptığı ortaya çıktı.

Malatya Emniyet Müdürlüğü görevlilerinin bir adreste meydana gelen ikametten hırsızlık olayı ile ilgili olarak çalışma başlattı. Şahsın ikametine gelerek kendisini belediye çalışanı olarak tanıtıp eve giren müştekinin evde bulunan çantasından 4 bin 800 TL parasını çalan şüphelinin Ü.B olduğu anlaşıldı. Şahsın aynı yöntemlerle gezerek çevre illerde ikametten hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edildi.

Şüpheli Ü.B.'nin Tokat ilinde aynı yöntemlerden hırsızlık olayına karıştığı tespit edildi. Şüpheli şahıs Tokat'ta yakalandı. Şüpheli hakkında gerekli tahkikat yapılarak hazırlanan evraklar Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.

Şüpheli şahıs Tokat'ta çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - MALATYA

Kaynak: İHA

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