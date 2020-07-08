Kendisini başkomiser olarak tanıtıp, dolandırdı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kendisini başkomiser olarak tanıtıp, dolandırdı

İZMİR'in Menemen ilçesinde telefonla aradığı H.K. ve E.K. çiftini, kendisini başkomiser olarak tanıtıp, dolandıran R.Y. yakalandı.

Kendisini başkomiser olarak tanıtıp, dolandırdı
08.07.2020 07:42 | Son Güncelleme: 08.07.2020 07:46

İZMİR'in Menemen ilçesinde telefonla aradığı H.K. ve E.K. çiftini, kendisini başkomiser olarak tanıtıp, dolandıran R.Y. yakalandı. 

Olay, Menemen'in Yahşelli Mahallesi'nde meydana geldi. R.Y., telefonla aradığı H.K. ve E.K. çiftine kendisini başkomiser olarak tanıtıp, "Sizler dolandırıcılığa karışmışsınız ve Menemen'de bir kuyumcuya sahte altınlar vermişsiniz sizden şikayetçi" dedi. Kendilerine yardımcı olmak için para ve altınlarını istedi. Bunun üzerine çift,  27 cumhuriyet altını, 2 bilezik ve 4 bin lira nakit parayı R.Y.'ye teslim etti. Olaydan bir süre sonra dolandırıldığını fark eden çift, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen ekipler, R.Y.'yi yaklaşık 5 saat sonra ağabeyinin evinde saklanırken gözaltına aldı. Ayrıca, evde yapılan aramada, H.K. ve E.K.'ye ait altınlar ve paralar ele geçirildi. Emniyete götürülen R.Y., işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. R.Y. çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. 


Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Yenikapı'da balıkçı teknesinde erkek cesedi bulundu 3. Sayfa
Yenikapı'da balıkçı teknesinde erkek cesedi bulundu
Rönesans İnşaat, 54 bin kişilik çalışan sayısıyla Türkiye'nin en çok istihdam sağlayan şirketi oldu Ekonomi
Rönesans İnşaat, 54 bin kişilik çalışan sayısıyla Türkiye'nin en çok istihdam sağlayan şirketi oldu
İstanbul'un göbeğinde bir kadının sevgilisi tarafından silahla yaralandığı anlar kamerada 3. Sayfa
İstanbul'un göbeğinde bir kadının sevgilisi tarafından silahla yaralandığı anlar kamerada
Kocası ve erkek kardeşi tarafından taşlanarak öldürüldü Dünya
Kocası ve erkek kardeşi tarafından taşlanarak öldürüldü
Nilperi Şahinkaya'nın bikinili pozları büyük beğeni topladı Magazin
Nilperi Şahinkaya'nın bikinili pozları büyük beğeni topladı
Türkiye ile Çin ticari faaliyetleri kolaylaştırmak için anlaşma imzalayacak Ekonomi
Türkiye ile Çin ticari faaliyetleri kolaylaştırmak için anlaşma imzalayacak
Sakarya'daki fabrikanın yönetimi, patlamada ölen işçinin ailesine 1.8 milyon liralık dava açtı!
Sakarya'daki fabrikanın yönetimi, patlamada ölen işçinin ailesine 1.8 milyon liralık dava açtı!
Türk siyasi tarihinde bir ilk! DEVA Partisi Genel Merkezi'nin açılışı dijital ortamda yapıldı
Türk siyasi tarihinde bir ilk! DEVA Partisi Genel Merkezi'nin açılışı dijital ortamda yapıldı
Son Dakika: İstanbul'un ardından 5 ilimizde daha asker uğurlama törenlerine yasak geldi
Son Dakika: İstanbul'un ardından 5 ilimizde daha asker uğurlama törenlerine yasak geldi
Meteoroloji, 12 il için sağanak yağış uyarısında bulundu
Meteoroloji, 12 il için sağanak yağış uyarısında bulundu
Barış'tan elenen Sercan Yıldırım'a Nisa itirafı: Ben seni hiç satmadım
Barış'tan elenen Sercan Yıldırım'a Nisa itirafı: Ben seni hiç satmadım
Survivor 2020'nin favorilerinden Sercan Yıldırım, adaya veda etti
Survivor 2020'nin favorilerinden Sercan Yıldırım, adaya veda etti
Sakarya'daki patlamaya ilişkin havai fişek fabrikasının 2 sahibinden biri tutuklandı
Sakarya'daki patlamaya ilişkin havai fişek fabrikasının 2 sahibinden biri tutuklandı
Gelibolu'da tarlaları yanan köylüler, oluşan manzara sonrasında büyük üzüntü yaşadı
Gelibolu'da tarlaları yanan köylüler, oluşan manzara sonrasında büyük üzüntü yaşadı
Rusya ve Çin, Suriye'ye insani yardım gönderen mekanizmanın yenilenmesini veto etti
Rusya ve Çin, Suriye'ye insani yardım gönderen mekanizmanın yenilenmesini veto etti
Rusya, İngiltere'nin yaptırım kararı nedeniyle misilleme yapacak
Rusya, İngiltere'nin yaptırım kararı nedeniyle misilleme yapacak
Hastaneden ambulans çalan genç: Ambulans şoförü olmak çocukluk hayalimdi
Hastaneden ambulans çalan genç: Ambulans şoförü olmak çocukluk hayalimdi
Dünyanın en yaşlı yapışık ikizleri hayatını kaybetti
Dünyanın en yaşlı yapışık ikizleri hayatını kaybetti
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzine zam geldi
Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzine zam geldi
13 kişiden kaçan kapkaççıları güvenlik kamerası ele verdi, bekçiler yakaladı
13 kişiden kaçan kapkaççıları güvenlik kamerası ele verdi, bekçiler yakaladı
Antalya'nın dünyaca ünlü sahilinde loca gerginliği
Antalya'nın dünyaca ünlü sahilinde loca gerginliği
Türkiye'nin öncü şirketlerinden Vestel, 603 personel alımı yapacak
Türkiye'nin öncü şirketlerinden Vestel, 603 personel alımı yapacak
Kandilli Müdürü Prof. Dr. Özener: Marmara'da bir deprem olursa 7,2'lik bir enerji var
Kandilli Müdürü Prof. Dr. Özener: Marmara'da bir deprem olursa 7,2'lik bir enerji var
Gümüşhane'de 1 olan vaka sayısı 13'e yükseldi, Valilik tedbirler konusunda halkı uyardı
Gümüşhane'de 1 olan vaka sayısı 13'e yükseldi, Valilik tedbirler konusunda halkı uyardı
Altın Kelebek Ödülü'ne layık görülen şarkıcı Emrah'tan yıllardır görüşmediği oğluna büyük ayıp
Altın Kelebek Ödülü'ne layık görülen şarkıcı Emrah'tan yıllardır görüşmediği oğluna büyük ayıp
Nihat Özdemir: Kalan dört maçı ve Türkiye Kupası finalini seyircili oynatamayacağız
Nihat Özdemir: Kalan dört maçı ve Türkiye Kupası finalini seyircili oynatamayacağız
Kusursuz vücuduyla büyüleyen Ebru Polat, fit kalmanın sırrını verdi
Kusursuz vücuduyla büyüleyen Ebru Polat, fit kalmanın sırrını verdi
Mayoyla görüntülenen Birce Akalay, vücudunu havluya sararak gizledi
Mayoyla görüntülenen Birce Akalay, vücudunu havluya sararak gizledi
Cenazeye giden araç Uşak'ta kaza yaptı: 3 ölü, 1 yaralı
Cenazeye giden araç Uşak'ta kaza yaptı: 3 ölü, 1 yaralı
İstanbul'daki sığınmaevinden Bingöl'e getirdiği eşini silahla öldürdü
İstanbul'daki sığınmaevinden Bingöl'e getirdiği eşini silahla öldürdü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Hüseyin Filiz Halife Hafter Berat Albayrak Süleyman Soylu
Magazin Hadise Ebru Gündeş Acun Ilıcalı Bergüzar Korel
Spor İrfan Buz Okan Buruk Bülent Uygun Rıza Çalımbay Malcolm Thomas
Daha Fazla Su Çocuk Temmuz Türk Lirası
Şu an buradasınız: Kendisini başkomiser olarak tanıtıp, dolandırdı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.7.2020 07:54:05. #1.15#
title