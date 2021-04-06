Kendisini başından vuran genç 12 gün sonra hayatını kaybetti
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Kendisini başından vuran genç 12 gün sonra hayatını kaybetti

Demirören Haber Ajansı / Nabi YAZICI - Haberler | Güncel
Kendisini başından vuran genç 12 gün sonra hayatını kaybetti

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde tabanca ile başına ateş etmesi sonucu ağır yaralanan Abdulsamet Çetinkaya (23), hastanede 12 gün süren yaşam savaşını kaybetti.

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde tabanca ile başına ateş etmesi sonucu ağır yaralanan Abdulsamet Çetinkaya (23), hastanede 12 gün süren yaşam savaşını kaybetti.

Körfez Esentepe Mahallesi Şirin Sokak'ta yaşayan Abdulsamet Çetinkaya, 25 Mart günü evde yalnız olduğu sırada tabanca ile başına ateş etti. Oğlunu kanlar içerisinde bulan annenin ihbarı üzerine eve gelen 112 Acil Sağlık ekibi ağır yaralanan Çetinkaya'yı Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Yoğun bakıma alınan Abdulsamet Çetinkaya, doktorların tüm müdahalelerine rağmen 12 gün süren yaşam savaşını kaybetti. Müzisyen olan gencin cenazesinin yarın toprağa verileceği belirtildi.


Kendisini başından vuran genç 12 gün sonra hayatını kaybetti
Kendisini başından vuran genç 12 gün sonra hayatını kaybetti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nabi YAZICI

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