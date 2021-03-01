Kendisini "bankacı" olarak tanıtan şüpheli tarafından 35 bin lira dolandırıldığını ileri sürdü
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Kendisini "bankacı" olarak tanıtan şüpheli tarafından 35 bin lira dolandırıldığını ileri sürdü

01.03.2021 15:15 | Son Güncelleme: 01.03.2021 15:18
Kendisini

Edirne'de bir kişi, kendisini bankacı olarak tanıtan şüpheli tarafından 35 bin lira dolandırıldığını ileri sürdü.

Edirne'de bir kişi, kendisini bankacı olarak tanıtan şüpheli tarafından 35 bin lira dolandırıldığını ileri sürdü.

Edirne'de yaşayan M.İ'yi tanımadığı bir numaradan arayan şüpheli, bireysel emeklilik alacağının geri ödenmesi için telefonuna gelen mesajlardaki şifreyi söylemesi gerektiğini belirtti.

Şüpheliye kimlik ve kart bilgileriyle birlikte telefona gelen şifreyi söyleyen M.İ, bir süre sonra kartından 35 bin lira çekildiğini fark etti.

Dolandırıldığını anlayan M.İ, Emniyet Müdürlüğüne giderek şikayette bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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