Kendisini avukat, hakim olarak tanıtıp dolandırıcılık yapan kadın şüpheli tutuklandı Elazığ'da, kendisini avukat, hakim olarak tanıtıp dava masraflarını gerekçe göstererek 5 kişiyi dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan kadın şüpheli tutuklandı.

Elazığ'da, kendisini avukat, hakim olarak tanıtıp dava masraflarını gerekçe göstererek 5 kişiyi dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan kadın şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yapılan ihbar üzerine kendisini avukat, hakim olarak tanıtıp, güvenini kazandığı vatandaşların adli konularını yürütmek bahanesiyle 5 kişiyi dolandırdığı belirlenen Ö.T'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, dava masraflarını gerekçe göstererek 5 kişiyi 8 bin lira dolandıran Ö.T'yi düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.

Şüpheli Ö.T'nin ikametinde yapılan aramada çok sayıda uzlaşma ve ifade tutanakları, yargıtay kararları, kimlik fotokopileri, pasaport ve mahkeme kararları ele geçirildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA