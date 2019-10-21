Kendisini ateşe verip, balık tezgahının üzerine atlamış

21.10.2019 16:46

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, eşiyle tartıştıktan sonra üzerine benzin dökerek, kendisini ateşe veren Volkan Y.'nin can havliyle etrafta koşturup, balık tezgahlarının üzerine atladığı, esnafın üzerine su döktüğü anların görüntüleri ortaya çıktı. Olay, dün Gölcük Merkez Mahallesi'ndeki iş merkezinde meydana geldi. Boşandığı eşiyle tartışan Volkan Y., üzerine benzin dökerek, çakmağı ateşleyip, kendisini ateşe verdi. Alevler içinde kalan Volkan Y., balıkçı tezgahlarının uzerine atlarken, çevredeki balıkçılar da üzerine hortumla su tuttu. Kıyafetleri yanan ve vücudunun bir kısmında yanıklar oluşan Volkan Y. için sağlık ekibi çağrıldı. İş merkezine gelen sağlık görevlileri, Volkan Y.'yi ambulansla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Volkan Y., tedaviye alındı.

Olay anı iş merkezinde bulunan güvenlik kameralarına yansıdı. Volkan Y. kendisini ateşe vererek can havliyle koşarken, iş merkezinde bulunanlar büyük korku yaşadı. Volkan Y., kendini iş merkezinde bulunan balıkçının tezgahlarının üzerine attı. Bir balıkçı Volkan Y.'nın üzerine hortumla su tuttu. Tezgahın üzerinden kalkan Volkan Y.'nin acı içerisinde bulunduğu yerde zıpladığı görüldü.

Kaynak: DHA