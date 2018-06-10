"GSM Faturanızı Ödemişim" Diyen Adam, Gazete Sahibini Dolandırdı!

Adana'da kendisini asker olarak tanıtan adam, "Yanlışlıkla GSM faturanızı ödemişim" diyerek yerel gazete sahibi Gülçin Kanber'i dolandırdı. Faturasının ödendiğini GSM firmasından teyit edip şahsa parasını havale eden gazete sahibi Kanber, dolandırıldığını 2 ay sonra telefonuna gelen icra ihbarı ile öğrendi.

"PARAMI NASIL ALABİLİRİM DİYE SORDU"

İlginç dolandırıcılık yönteminin mağduru olan Gülçin Kanber, halen olayın şaşkınlığı içinde olduğunu belirterek, "Beni arayan şahıs, yanlışlıkla telefon faturamı yatırdığını söyleyerek, 'Paramı nasıl alabilirim' diye sordu. Ben de GSM şirketiyle konuşup, teyit alıp, kendisini arayacağımı söyledim. Yoğun olduğum için GSM şirketini arayamadım. Ama o kişi beni sürekli arayarak 'Abla ben askerim, ihtiyacım var. Ne olur bana yardımcı olun' dedi. Ben de çok üzüldüm. Ertesi gün GSM şirketini aradım. 2 tane ödenmiş faturamın olduğunu söylediler.

'BİZE NİYE YANSITIYORSUNUZ'

Kanber, GSM şirketine ilgili dekontları gönderdiğini belirterek, "Halloldu diye düşündüm. Dün sabah uyandığımda telefon hattımın, borcundan dolayı kapandığına dair bir mesaj aldım. Hattım neden kapatıldı diye sorduğumda 'Gülçin hanım bir sıkıntı var bulmaya çalışıyoruz, halletmeye çalışıyoruz, sizi kısa süre bekleteceğiz' diye cevap verdiler. 'Benim faturalarım günü gününe bankadan ödeniyor. Beni nasıl mağdur edersiniz, sizde bir problem var bunu kendi içinizde halledin, bize niye yansıtıyorsunuz' dedim. Bir problem olduğunu kabul edip ve özür dileyerek halledemediklerini söylediler" dedi.