1,5 yaşındaki Emirhan, kendisini arabaya kilitledi, ekipleri harekete geçirdi
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1,5 yaşındaki Emirhan, kendisini arabaya kilitledi, ekipleri harekete geçirdi

İhlas Haber Ajansı / Mustafa Uslu - Haberler | 3. Sayfa

1,5 yaşındaki Emirhan kendisini arabaya kilitledi, ekipleri harekete geçirdi Kocaeli'nin Gebze ilçesinde ailesi otomobilden indikten sonra kapıları kilitleyen bebek için ekipler harekete geçti.

1,5 yaşındaki Emirhan kendisini arabaya kilitledi, ekipleri harekete geçirdi

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde ailesi otomobilden indikten sonra kapıları kilitleyen bebek için ekipler harekete geçti. Arabada kilitli kalan bebek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Köşklü Çeşme Mahallesi 509 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erhan Dengiz isimli bir vatandaş, 34 YR 4451 plakalı otomobilini park ederek eşiyle birlikte aşağıya indi. Otomobilin anahtarını kontakta bırakan Dengiz'in, tam kapıyı kapattığı sırada, 1 buçuk yaşındaki oğlu Emirhan, kontağın üzerindeki anahtarın kilit tuşuna bastı. Çocuğun içeride kaldığını fark eden aile, bir türlü kapıyı ve camları açamayınca durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, minik Emirhan'ı kurtarabilmek için çalışma başlattı. Ailesi, minik Emirhan'ı anahtarı cam aralığından vermeleri için ikna etmeye çalışsa da bir türlü başarılı olamadı. Çocuğun zarar görmemesi ve korkmaması için özenle çalışan itfaiye ekipleri, camdaki aralıktan çekme demiri uzatarak, anahtarı kontaktan çıkarmayı başardı. Ardından kapı açılarak minik Emirhan mahsur kaldığı yerden kurtarıldı. Bunun üzerine çevredekiler, başarılı geçen operasyonu alkışlayarak kutladı.

"Kapıyı kapattığım anda kilide bastı"

Otomobilden aşağıya indiklerinde anahtarın kontakta durduğunu söyleyen baba Erhan Dengiz, "Ben arka kapıyı açtım, tam kapattığım sırada kilide bastı. Camlar da açık değil. Öyle içeride kaldı. Hemen 112'yi aradım. Onlar da ekip yönlendirdiler. Çilingir çağır diyenler oldu. Ben de itfaiyenin bakmasını istedim. Burada baya uğraştık. Tellerle falan anahtarı almaya çalıştık. Sonra ekipler anahtarı alınca çocuğumuzu kurtardık" dedi.

1,5 yaşındaki Emirhan, kendisini arabaya kilitledi, ekipleri harekete geçirdi
1,5 yaşındaki Emirhan, kendisini arabaya kilitledi, ekipleri harekete geçirdi
1,5 yaşındaki Emirhan, kendisini arabaya kilitledi, ekipleri harekete geçirdi
1,5 yaşındaki Emirhan, kendisini arabaya kilitledi, ekipleri harekete geçirdi
1,5 yaşındaki Emirhan, kendisini arabaya kilitledi, ekipleri harekete geçirdi
1,5 yaşındaki Emirhan, kendisini arabaya kilitledi, ekipleri harekete geçirdi
1,5 yaşındaki Emirhan, kendisini arabaya kilitledi, ekipleri harekete geçirdi
1,5 yaşındaki Emirhan, kendisini arabaya kilitledi, ekipleri harekete geçirdi
1,5 yaşındaki Emirhan, kendisini arabaya kilitledi, ekipleri harekete geçirdi
1,5 yaşındaki Emirhan, kendisini arabaya kilitledi, ekipleri harekete geçirdi
1,5 yaşındaki Emirhan, kendisini arabaya kilitledi, ekipleri harekete geçirdi
1,5 yaşındaki Emirhan, kendisini arabaya kilitledi, ekipleri harekete geçirdi
1,5 yaşındaki Emirhan, kendisini arabaya kilitledi, ekipleri harekete geçirdi
1,5 yaşındaki Emirhan, kendisini arabaya kilitledi, ekipleri harekete geçirdi
1,5 yaşındaki Emirhan, kendisini arabaya kilitledi, ekipleri harekete geçirdi
1,5 yaşındaki Emirhan, kendisini arabaya kilitledi, ekipleri harekete geçirdi
1,5 yaşındaki Emirhan, kendisini arabaya kilitledi, ekipleri harekete geçirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mustafa Uslu

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