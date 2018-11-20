Kendisini Aldattığını İddia Ettiği Kocasını Tüfekle Öldürdü
Tekirdağ'da kendisini aldattığını öne sürdüğü kocasıyla tartışan Çiçek Kıvran, eline geçirdiği pompalı tüfekle eşi Barış Kıvran'ı öldürdü.
Tekirdağ'da, Çiçek Kıvran (24), kendisini aldattığını iddia ettiği eşi Barış Kıvran'ı (25) pompalı tüfekle vurarak öldürdü.
TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ
Olay, Tekirdağ'ın merkez ilçesi Süleymanpaşa ilçesi Aydoğdu Mahallesi'nde dün gece meydana geldi. İddiaya göre, Çiçek ve Barış Kıvran çifti, tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Çiçek Kıvran, evde bulunan pompalı tüfekle eşi Barış Kıvran'a ateş etti.
ALDATTIĞI İÇİN VURMUŞ
Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Barış Kıvran'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit edildi. Polis ekiplerince gözaltına alınan Çiçek Kıvran'ın emniyetteki ifadesinde eşini kendisini darbettiği ve aldattığı için vurduğunu söylediği öğrenildi. Gözaltındaki Çiçek Kıvran'ın soruşturması sürüyor.
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Aldatıldığında her erkeğin yapacağını yapmış, namusunu temizlemiş ellerine sağlık. . .Cevap Yaz 3 1 Yayından KaldırDERİN MESELELER: yazık genc yasta hapıs yatıcaksın kımbılır kaç yılın geçicek degermıydı. boşayın gitsin öldürmeğe karşıyım kadın erkek farketmez çünkü olan kalana oluyor. . .1 Yayından Kaldır
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Ne kadar kolay oldurmek. . . . darp etti aldatti oldurdum hakliyken haksiz duruma dustum diyecek mahkemedeCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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aferim sana çiçek hanim yat icerde şimdiCevap Yaz Yayından Kaldır