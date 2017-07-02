Kendisini Aldatan Kocasını Bıçaklayarak Öldürdü (2)

"EŞİMİ DEİLER GİBİ SEVİYORUM"



Aldatıldığı iddiasıyla eşi Ali Hüyük'ü, bıçaklayarak öldüren Sevim Hüyük ilk ifadesinde eşi için ailesini feda ettiğini söyledi. Sevim Hüyük, "Ailem Ankara'da oturuyor. Ben Beyşehir'e, meslek yüksek okulunda okumak için gelmiştim. Burada tanıştık. Ailem evlenmemizi istemedi. Ben okulu terk edip, onunla kaçarak evlendim. Ben eşimi deliler gibi seviyorum. Olay nasıl oldu anlamadım. Bir anlık cinnet geçirdim. Ben onsuz yapamam. Öldüğüne inanmıyorum ve inanmak istemiyorum. O bana her gün eve gelirken çiçek getirirdi" dedi.



Sevim Hüyük'ün daha öncede bir kaç kez polise, eşi Ali Hüyük'ten şiddet gördüğü iddiasıyla başvurduğu ve koruma kararı çıkartıldığını, ancak bir süre sonra şikayetlerinden vazgeçip, koruma kararının kaldırılmasını sağladığı belirtildi. Sevim Hüyük'ün, daha önce eşinden şiddet gördüğü için de Beyşehir Gölü'nde intihara kalkıştığı ve polis tarafından ikna edildiği öğrenildi.



Sevim Hüyük, sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.