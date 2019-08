Kendisini 4 gün zorla evde tutan arkadaşını öldüren genç hakim önünde

28.08.2019 09:00

Bursa'nın Mudanya ilçesinde, kendisini zorla 4 gün evde tutup darp ettiği gerekçesiyle bir kişiyi öldüren sanığın yargılanmasına başlandı.



Geçen ocak ayında meydana gelen olayda, A.T. (28), misafir ettiği E.P. (17) adlı arkadaşıyla evinde tartıştı. İlerleyen saatlerde gençler arasında tartışma çıktı. E.P., A.T.'yi 3 yerinden bıçaklayarak öldürdü. Olayın ardından genç tutuklandı.



Hakkında 'kasten adam öldürmek' suçundan müebbet hapis cezası talebiyle Bursa 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılan sanık ilk kez hakim karşısına çıktı. İki hafta önce tanıştığı A. ile şehir merkezinde tesadüfen karşılaştığını dile getiren sanık, "A.T'nin evine kız arkadaşlarla beraber gittik ve uyuşturucu kullandık. Bir süre sonra 4 kişi, tanımadığım bir şahsı almak için evden ayrıldık. M. ile tekrar A.T.'nin evine döndük. A.T., kızları alıp, kapıyı kilitleyerek evden ayrıldı. M. ile beni içerde hapis bıraktı. 3. kattan atlamaya cesaret edemedim. A.T., atlamaya çalıştığımı gördü ve demir veya boru ile başıma defalarca vurdu. Kendime geldiğimde 2 kişi daha evde vardı. A.T, M.'ye bir şey yapmamıştı. A.T. olayı S.'ye anlattığında, o da 'Buna mermi yuttur' dedi. Bana zorla mermi çekirdeği yutturdu. A.T., diğerlerinin evden ayrılmasına izin verdi. Evde ikimiz kaldık. Bana niye izin vermedi bilmiyorum. Olay günü darp ederek beni uyandırdı. Mutfak çekmecesindeki bıçağı elime aldım. Masanın üzerindeki çekici almaya yeltenince bıçağı karın kısmına sapladım. Yere düşünce aracıyla evden uzaklaştım. Bir yakınım vasıtasıyla hastaneye gittim. A.T'nin evinde 4 gün kalmıştım" dedi.



Maktulün ağabeyi Mustafa T, sanıktan şikayetçi olduğunu söyledi. Mahkeme heyeti şahitlerin dinlenmesinin ardından, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. - BURSA

