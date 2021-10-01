Kendisini 16 yerinden bıçaklayan eski eşine 7 yıl hapis verilince sinir krizi geçirdi

ESKİŞEHİR (DHA) - ESKİŞEHİR'de, boşanma aşamasındayken eşi Öznur Gülbaş'ı (46) 16 yerinden bıçaklayarak ağır yaralayan tutuklu sanık Harun Sazlar, 'kasten yaralama' suçundan yargılandığı Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nde iyi hal indirimiyle 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılarak tahliye edildi. Duruşmaya SEGBİS yöntemiyle Eskişehir Adliyesi'nden bağlanan Öznur Gülbaş, kararı duyunca sinir krizi geçirdi. Sağlık ekiplerince binadan çıkarılan Gülbaş, "Onu çıkaracaklar, çocuğumu nasıl koruyacağım?" diyerek gözyaşı döktü.

Eskişehir'de, yaklaşık 2 buçuk yıl önce boşanma aşamasındaki 1 çocuk annesi Öznur Gülbaş'ı 16 yerinden bıçakla ağır yaralayan tutuklu eski koca sanık Harun Sazlar, Eskişehir 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 16 yıl 6 ay, 'tehdit' suçundan ise 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme heyeti, Sazlar hakkında 'iyi hal' ve 'haksız tahrik' indirimi uygulamadı. Mahkemenin gerekçeli kararının ardından dava, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 2'nci Ceza Dairesi'ne gönderildi.

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu üyeleri adliye binası dışında toplanarak karara tepki gösterdi. Grup adına konuşan Özge Özdemirel, "Öznur Gülbaş'ın bıçaklandığı esnada 'yapma' demesi üzerine failin bıçaklamayı durdurmasını gösterdi. Bu tahliye kararını kabul etmiyor, sürecin takipçisi olmaya devam ediyoruz. Adalet sağlanana mücadele ettiğimiz hiç bir yerden ayrılmayacağız" dedi.