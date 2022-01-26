KENDİSİNE YEMEK VEREN POLİSLERİ TANIYAN SOKAK KÖPEĞİNİN SEVİMLİ ANLARI - Haberler
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KENDİSİNE YEMEK VEREN POLİSLERİ TANIYAN SOKAK KÖPEĞİNİN SEVİMLİ ANLARI

SAKARYA'da, kendisine yemek veren polisleri gören sokak köpeği, polis aracının peşine düştü.

SAKARYA (DHA) - SAKARYA'da, kendisine yemek veren polisleri gören sokak köpeği, polis aracının peşine düştü. Polisler durarak, 'Sarı' ismini verdikleri köpeği severek, besledi.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Yunus ekibi devriye görevinde bulunurken, kendisine yemek veren polisleri gören sokak köpeği, polis aracının peşine düştü. Polisler peşlerine düşen köpeği görerek durdu. Polislerin, 'Sarı' ismini verdikleri köpek hemen cama yönelirken, polis memuru köpeği sevdi. Polisler daha sonra aracı park ederek mama vererek köpeği besledi.

KENDİSİNE YEMEK VEREN POLİSLERİ TANIYAN SOKAK KÖPEĞİNİN SEVİMLİ ANLARI

KENDİSİNE YEMEK VEREN POLİSLERİ TANIYAN SOKAK KÖPEĞİNİN SEVİMLİ ANLARI

KENDİSİNE YEMEK VEREN POLİSLERİ TANIYAN SOKAK KÖPEĞİNİN SEVİMLİ ANLARI

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Emniyet Müdürlüğü, Sakarya, Polis, Güncel, Haber

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