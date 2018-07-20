Suriyeli Genç, Kendisine Tokat Atan 8 Aylık Hamile Yengesini Bıçaklayarak Öldürdü
Konya'da Suriyeli kağıt toplayıcısı genç, tartıştığı 8 aylık hamile yengesini kendisine tokat atınca bıçaklayıp kaçtı. 5 çocuk annesi kadın karnındaki bebeğiyle hayatını kaybetti.
Konya'da kağıt toplayıcılığı yapan Suriyeli Abdulbasid El Muhammed (25), kendisine tokat attığını ileri sürdüğü 8 aylık hamile yengesi Amira Alyassouf'u (38) göğsünden bıçaklayarak ağır yaraladı. Hastaneye kaldırılan Amira Alyassouf ile karnındaki 8 aylık bebeği, kurtarılamadı.
KAĞIT TOPLAYICISI AĞABEYİNİN EVİNE GİTTİ
Olay, dün saat 22.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Hasan Dede Mescit Mahallesi Hatay Sokak'ta meydana geldi. Kağıt toplayıcılığı yapan Abdulbasid El Muhammed, evindeki eşyaları çalıp, sattığını ileri sürdüğü ağabeyi Ahmed El Muhammed'in (36) oturduğu tek katlı müstakil eve gitti.
8 AYLIK HAMİLE YENGESİNİ BIÇAKLAYIP KAÇTI
Abdulbasid El Muhammed, kapıyı açan ağabeyi ve yengesi ile tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Abdulbasid El Muhammed, 8 aylık hamile yengesi Amira Alyassouf'u göğsünden bıçaklayarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
5 ÇOCUK ANNESİ KARNINDAKİ BEBEKLE HAYATINI KAYBETTİ
Amıra Alyassouf'a ilk müdahaleyi eşi ve komşuları yaptı. Ambulansla Konya Numune Hastanesi'ne kaldırılan 5 çocuk annesi Amıra Alyassouf ile karnındaki 8 aylık kız bebeği kurtarılamadı. Annelerinin ölümünden habersiz, çocukların evlerinin önünde birbirlerine sarılarak beklemeleri ise yürek burktu.
"BANA TOKAT ATTIĞI İÇİN BIÇAKLADIM"
Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şubesine bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheli Abdulbasid El Muhammed'i kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Suç aleti bıçağı olay yerine yakın bir yerde attığını belirten Abdulbasid El Muhammed, polisteki sorgusunda yengesini kendisine tokat attığı gerekçesiyle öldürdüğünü söyledi.
Abdulbasid El Muhammed, "Ben kağıt toplayıcılığı yapıyorum. Ağabeyimle evlerimiz yakın. Ağabeyim o bölgeye gelinceye kadar evimden bir şey çalınmıyordu. Ancak son zamanlarda evimden eşyalarımı çaldığını fark ettim. Akşam eşimle birlikte ağabeyimin evine gittim. Kapıyı ağabeyim ve eşi açtı. Ben, 'Eşyalarımı neden çalıp, satıyorsun?' dedim. Sattıklarının parasını ver dedim. Bunun üzerine tartışma çıktı ve yengem bana tokat attı. Ben de yanımda bulunan bıçağı yengeme doğru salladım" dedi. Abdulbasid El Muhammed 'in polisteki sorgusu sürüyor.
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Çocukların sucu ne ya hep bunlar çekiyor cefayıCevap Yaz Yayından Kaldır
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İNSANIN İÇİ GİDİYOR ŞU ÇOCUKLARIN NE SUÇU VARCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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Ülkelerini savunmaya g..tleri yemiyor ama cocuk yapmaya tavsan gibi üremeye devamCevap Yaz 7 2 Yayından Kaldır
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Çocuklara üzüldük eyvallah da bu devlet sayesinde suriyelilerden nefret ediyorum bir asgari ücretle çalışan türk den daha çok hak ve imkan veriliyor yani resmen buraya yerleşin iyiki gelmişsiniz demek istiyo bu yüzden nefret ediyorum bu suriyelilerden kısaca resmen ırkçı ol diyor devlet beyCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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suriyeliler bizim ülkemizde yaşıyorlar ve her sene mutlaka doğum yapıyorlar sürekli çoğalıyorlar. bence bunların hepsine topluca bir ders verilmeli eğitilmeli yokluk sefalet içinde sürekli çoğalmaya çalışmak akıl mantık işi değil adamların hayatı o sanki sadece çok tuhaflarCevap Yaz 2 Yayından Kaldır