Kendisine taş atan postacıya saldıran horoz kamerada
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Kendisine taş atan postacıya saldıran horoz kamerada

SULTANBEYLİ'de bir horoz kendisine taş atan postacıya saldırdı.

17.01.2020 09:32 | Son Güncelleme: 17.01.2020 09:34
Kendisine taş atan postacıya saldıran horoz kamerada

'de bir horoz kendisine taş atan postacıya saldırdı. Horozun kovaladığı postacı kaçarken o anlar kameralara yansıdı.

Mahallesi, Şahin sokakta bir postacı yoldaki horoza taş attı. Horozun kaçacağını düşünen postacı yanıldı. Horoz, kaldırımda yürüyen postacının yolunu keserek, saldırıya geçti. Neye uğradığını şaşıran postacı kaçmaya çalışırken, sinirli horoz da bir süre postacıyı kovaladı. Bu anlar cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Sosyal medyada da paylaşılan görüntüler ilgi çekti.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Kendisine taş atan postacıya saldıran horoz kamerada
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