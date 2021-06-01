Kendisine sopayla saldıran şahsı göğsünden bıçaklayan şahıs tutuklandı
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Kendisine sopayla saldıran şahsı göğsünden bıçaklayan şahıs tutuklandı

Kendisine sopayla saldıran şahsı göğsünden bıçaklayan şahıs tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Karabük'te, kendisine sopayla saldıran şahsı göğsünden bıçaklayan Musa Dayıoğlu çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Karabük'te, kendisine sopayla saldıran şahsı göğsünden bıçaklayan Musa Dayıoğlu çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Göğsüne aldığı darbe sonrası ağır yaralanan ve durumu ağır olan İsmail Çetin ise Ankara'ya sevk edildi.

Olay, dün akşam saatlerinde merkeze bağlı Kale köyü Bağlararası mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, besicilik yapan İsmail Çetin (59), daha önce hayvanlarının bahçesine girerek zarar verdiğini öne sürüp şikayette bulunan Musa Dayıoğlu (49) ile karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Çetin, aracında bulunan sopa ile Mustafa Dayıoğlu'nu darp etti. Eşi ve kızının yanında sopayla saldırıya uğrayan Dayıoğlu ise, yanında bulunan bıçak ile İsmail Çetin'i göğsünden bıçakladı. İsmail Ç, kanlar içerisinde kalırken, aracına binerek hastanenin yolunu tuttu. Organize Sanayi Bölgesi'nden yaklaşık 10 kilometre aracıyla ilerledikten sonra Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü önüne gelen Çetin, fenalaştığını anlayınca araçtan inip yere yığıldı. Yaralı adamı gören polis ekipleri durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı. Durumu ağır olan Çetin, burada yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Ankara'ya sevk edildi.

Yaşanan olay sonrası çenesinde kırık olan ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Musa Dayıoğlu ise, tedavisinin ardından Jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Jandarmadaki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Dayıoğlu, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Karabük T Tipi Kapalı cezaevine gönderildi. - KARABÜK

Kendisine sopayla saldıran şahsı göğsünden bıçaklayan şahıs tutuklandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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