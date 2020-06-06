Kendisine sigara vermeyen Suriyeli genci bıçakla yaraladı, tutuklandı Kendisine sigara vermeyen Suriyeli genci bıçakla yaraladı, tutuklandı (2)OLAY ANI KAMERADAAntalya'nın Manavgat ilçesinde, S.D.'nin kendisine sigara vermediği gerekçesiyle Suriye uyruklu Ömer Şeyh'i bıçakla ağır yaraladığı olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Kendisine sigara vermeyen Suriyeli genci bıçakla yaraladı, tutuklandı (2)

OLAY ANI KAMERADA

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, S.D.'nin kendisine sigara vermediği gerekçesiyle Suriye uyruklu Ömer Şeyh'i bıçakla ağır yaraladığı olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Ömer Şeyh'e yaklaşan S.D. ve yanındaki bir grubun, Suriyeli genci darp ettiği anlar yer aldı. Olayın ardından göğsünü tutarak yere yığılan Ömer Şeyh'e çevredekilerin yardım etmesi ve sağlık ekiplerinin gelip müdahale ederek götürmesi de görüntülere yansıdı.

Kaynak: DHA