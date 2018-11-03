Kendisine sigara almayan anne babasını yaraladı

SAMSUN - Samsun'da kendisine sigara almadığı gerekçesiyle anne ve babasını darp ederek yaraladığı iddia edilen şahıs, gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Yukarıçinik Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 37 yaşındaki Ömer K., sigara alma meselesi yüzünden annesi Hava K. ve babası ile tartıştı. Daha sonrasında anne ve babasına kendisine sigara almadığı gerekçesiyle şiddet uygulayan Ömer K., annesinin kolunu kırdı, babasını ise yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine Tekkeköy Jandarma İlçe Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alınan Ömer K., Samsun Adliyesine çıkarıldı.

Sigara meselesi yüzünden yaralanan anne ve baba hastanede tedavi görürken, evlatları Ömer K. ise nöbetçiye savcıya ifade verdi.