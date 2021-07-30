KENDİSİNE PARA VERMEYEN ANNESİNİ REHİN ALARAK, DARP ETTİ
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KENDİSİNE PARA VERMEYEN ANNESİNİ REHİN ALARAK, DARP ETTİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KAYSERİ'de Caner B. (17), iddiaya göre kendisine para vermeyen annesi Filiz G'yi (50) rehin alarak, sopa ile darp etti.

KAYSERİ'de Caner B. (17), iddiaya göre kendisine para vermeyen annesi Filiz G'yi (50) rehin alarak, sopa ile darp etti. Filiz G., polis ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.

Olay, saat 13.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Battalgazi Mahallesi Nane Sokak'taki 3 katlı binanın son katında meydana geldi. İddiaya göre, madde bağımlısı Caner B., annesi Filiz G.'den para istedi. Olumsuz yanıt alan Caner B., eline geçirdiği sopa ile annesini darp ederek, evde rehin aldı. Çığlık seslerini duyan vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin kapıyı kırmasıyla eve giren polis ekipleri, anne Filiz G'yi kurtardı. Annesini darp eden Caner B. ise gözaltına alındı. Darp nedeniyle yaralanan anne Filiz G., sağlık ekipleri tarafından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

KENDİSİNE PARA VERMEYEN ANNESİNİ REHİN ALARAK, DARP ETTİ
KENDİSİNE PARA VERMEYEN ANNESİNİ REHİN ALARAK, DARP ETTİ
KENDİSİNE PARA VERMEYEN ANNESİNİ REHİN ALARAK, DARP ETTİ
KENDİSİNE PARA VERMEYEN ANNESİNİ REHİN ALARAK, DARP ETTİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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