Kendisine otobüs çarpan yaralı ambulansı kaldırıma oturarak bekledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kendisine otobüs çarpan yaralı ambulansı kaldırıma oturarak bekledi

Kendisine otobüs çarpan yaralı ambulansı kaldırıma oturarak bekledi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Afyonkarahisar'da karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaya otobüsün çarpması sonucu yaralandı.

Afyonkarahisar'da karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaya otobüsün çarpması sonucu yaralandı. Kazada yaralanan şahıs polisi aradıktan sonra kaldırıma oturarak ambulansın gelmesini bekledi.

Olay, Marulcu mahallesi Milli Egemenlik caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Milli Egemenlik caddesi üzerinden karşıdan karşıya geçmek isteyen Kadir K., (48) Kurtuluş caddesinden Zafer Meydanı'na giden bir otobüsün çarpması sonucu yaralandı. Polis ekiplerini ve 112 Acil ekiplerini arayan Kadir K., kaldırıma oturarak ekiplerin gelmesini bekledi. Bir süre sonra gelen polis ekiplerine olayı anlatan Kadir K., kendisine çarpan aracın 03 AAL 103 plakalı otobüs olduğunu belirterek şoföründen şikayetçi olduğunu söyledi. İhbardan bir kaç dakika sonra olay yerine gelen 112 Acil sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Kadir K., ardından Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili polis tarafından inceleme başlatılırken, otomobilin şoförünün A.Ç., isimli şahıs olduğu öğrenildi. - AFYONKARAHİSAR

Kendisine otobüs çarpan yaralı ambulansı kaldırıma oturarak bekledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Tahliye kararına karşı çıkan kafeterya işletmecisi intihar girişiminde bulundu
Tahliye kararına karşı çıkan kafeterya işletmecisi intihar girişiminde bulundu
Plaj kabininde üzerini değiştiren genç kızları çeken sapık, çevredekiler tarafından derdest edildi
Plaj kabininde üzerini değiştiren genç kızları çeken sapık, çevredekiler tarafından derdest edildi
Antalya'da hareketli dakikalar
Antalya'da hareketli dakikalar
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Deniz Demir Muharrem İnce Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Beren Saat Kenan Doğulu Necati Şaşmaz Mehmet Ali Erbil
Spor Cenk Tosun Fatih Terim Rıza Çalımbay Mustafa Denizli Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kendisine otobüs çarpan yaralı ambulansı kaldırıma oturarak bekledi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.05.2021 16:26:40. #1.11#

title