Kendisine küfrettiğini öne sürdüğü arkadaşını bacağından vurdu

KONYA'da Ahmet Y. (23), kendisine küfrettiğini iddia ettiği arkadaşı Ömer Ali K'yi (25) tabancayla bacağından vurdu.

KONYA'da Ahmet Y. (23), kendisine küfrettiğini iddia ettiği arkadaşı Ömer Ali K'yi (25) tabancayla bacağından vurdu.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Hadimi Mahallesi Küreçayı Sokak'ta meydana geldi. Kısıtlamaya rağmen sokakta buluşan Ömer Ali K. ile arkadaşı Ahmet Y. arasında bir süre sonra tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Ahmet Y., yanında bulunan tabanca ile Ömer Ali K'ye ateş etti. Bacağına isabet eden kurşunla yaralanan Ömer Ali K., çevredekilerin çağırdığı ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.Evinde gözaltına alınarak Lalebahçe Polis Merkezi'ne götürülen Ahmet Y.'nin ilk ifadesinde Ömer Ali K.'yi kendisine küfrettiği için vurduğunu söylediği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yasin URAL