Kendisine kötü davrandığı için emniyet kemeriyle boğmuş (3) - Haberler
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Kendisine kötü davrandığı için emniyet kemeriyle boğmuş (3)

Demirören Haber Ajansı, Tolga Tahçı - Güncel
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Kendisine kötü davrandığı için emniyet kemeriyle boğmuş (3)

'EMNİNET KEMERİNİ BOYNUNA DOLADIM VE ARAÇTAN İNDİM'İzmir'in Karabağlar ilçesinde, ayakkabı ustası Hakkı Öz'ü hafif ticari aracında emniyet kemeriyle boğarak öldürdğü gerekçesiyle 'kasten öldürme suçundan' tutuklanan Buket Avcı'nın Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ndeki ifadesi ortaya çıktı.

KARABAĞLAR, İZMİR (DHA) - 'EMNİNET KEMERİNİ BOYNUNA DOLADIM VE ARAÇTAN İNDİM'

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, ayakkabı ustası Hakkı Öz'ü hafif ticari aracında emniyet kemeriyle boğarak öldürdğü gerekçesiyle 'kasten öldürme suçundan' tutuklanan Buket Avcı'nın Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ndeki ifadesi ortaya çıktı. Avcı ifadesinde, "Arabanın içinde beni darbediyordu. Ondan kurtulmak için emniyet kemerini boynuna doladım ve araçtan indim. O da diğer taraftan indi. Nasıl boğulduğunu hatırlamıyorum" dedi.Tolga TAHÇI/İZMİR,


Demirören Haber Ajansı / Tolga Tahçı - Güncel

Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, Karabağlar, Hakkı Öz, İzmir, Güncel, Haberler

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